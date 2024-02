Colo Colo se trae un botín de Mendoza: vence a Godoy Cruz en la primera prueba real de Almirón

La expedición por Mendoza resultó provechosa para Colo Colo. No era una visita cualquiera. Eran los primeros 90 minutos, ante Godoy Cruz, en la lucha por remediar la deslavada imagen continental que ha dejado el Cacique en los últimos años. Con Jorge Almirón en la banca y Arturo Vidal en el campo, aspiran a dar ese salto. El paso inicial fue positivo porque se consiguió un triunfo de 1-0 en Argentina, por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. Un detalle bastó para desnivelar la balanza.

Se trató de la primera prueba real (y trascendente) para el Colo Colo 2024, por la instancia en cuestión y la consideración del rival. Los mendocinos llegaron al juego invictos en la Copa de la Liga argentina y con su valla invicta en 6 partidos. Por lo mismo, había que notar la mano de Almirón ante una exigencia superior. El retorno de Carlos Palacios le permitió al DT insistir en el falso 9, para no darle referencia de ataque al contrario.

El arranque de los albos fue trepidante, acelerado, como queriendo “comerse al rival” de inmediato. Constantes movimientos de posiciones (entre Vidal y Gil, por ejemplo) y tránsito veloz del balón eran la tónica, ante un local perplejo. El inicio era tan prometedor que Erick Wiemberg anotó en los 6 minutos, atacando como puntero, sin embargo fue anulado por fuera de juego de Zavala. Después de los 10′, el partido mutó. Porque el Tomba despertó y el Cacique bajó las revoluciones.

El cuadro de Daniel Oldrá se fue afirmando paulatinamente en la cancha, hasta hacerse del mando del partido. En ese sentido, la participación de Hernán López Muñoz, el 10, fue clave. El ímpetu ofensivo y vertical que reflejó Colo Colo apenas partió el duelo decayó. Tanto Vidal en el medio (volvió a jugar la Copa con los albos luego de 17 años) como Palacios en prácticamente todo el campo (flotaba en la cancha) intentaban recuperar esas buenas sensaciones que se disiparon. El ex Vasco tuvo una opción clara, pero falló en la definición al picarle la pelota al meta Petroli.

Los fríos números mostraron un 74% de posesión para Colo Colo en el primer lapso y solo dos remates al arco. O sea, la tenencia no le servía a una escuadra que fue de más a menos, con un 4-3-3 muy flexible.

Uno de los resistidos por los hinchas es Marcos Bolados, porque su desempeño no convence. Pero Almirón lo eligió para la oncena y el 11 justificó su presencia, porque abrió el partido con un gol. Minuto 59 y el ex Universidad Católica aparece en la zona del centrodelantero para anotar de cabeza, tras una gran jugada de Óscar Opazo por el carril derecho. El mérito era mayor porque se trató del primer gol que recibió Godoy Cruz en el año.

El tanto de Bolados no solo le entregó la ventaja en el marcador a los chilenos, sino que también desarmó a los argentinos, que no habían afrontado durante 2024 estar en desventaja y no encontraron respuestas. Ese trámite del partido le vino como anillo al dedo al Cacique, que terminó con Damián Pizarro arriba y Vicente Pizarro relevando a un extenuado Vidal. No hay complejos en ponerse el overol para aguantar la victoria. Así terminó y así se consiguió el triunfo.

El próximo jueves 29 será la revancha en Santiago, con el candente asunto de la seguridad por los antecedentes ya conocidos (barristas encendieron bengalas en el epílogo). El ganador de esta llave se enfrentará en la fase 3 al que supere la eliminatoria entre Sportivo Trinidense de Paraguay y El Nacional de Ecuador. En primer turno, se enfrentaron en el Defensores del Chaco, de Asunción, e igualaron 1-1.

Ficha del partido

Godoy Cruz: F. Petroli; L. Arce, P. Barrios, F. Rasmussen, T. Galdames; N. Fernández (81′, V. Poggi), J. Andrada (64′, M. Montiel); J. Cejas (64′, N. Ulariaga), H. López Muñoz (74′, V. Burgoa), T. Conechny; y T. Badaloni (81′, M. Pino). DT: D. Oldrá.

Colo Colo: B. Cortés; O. Opazo, A. Saldivia, M. Falcón, E. Wiemberg (88′, D. Gutiérrez); A. Vidal (73′, V. Pizarro), E. Pavez, L. Gil (88′, E. Amor); C. Zavala, C. Palacios (73′, D. Pizarro) y M. Bolados (83′, P. Parra). DT: J. Almirón.

Goles: 0-1, 59′, Bolados, cabezazo tras jugada de Opazo.

Árbitro: F. De Souza (BRA). Amonestó a Galdames (GC); Wiemberg, Opazo y el DT Almirón (CC).

Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza. Asistieron 30 mil personas, aprox.