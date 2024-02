Policía de Mendoza le hace llegar tres multas a Colo Colo por el mal comportamiento de la Garra Blanca

A horas del duelo entre Godoy Cruz y Colo Colo, el Cacique deja huella, aunque no desde lo deportivo. El cuadro albo deberá pagar una serie de multas debido al comportamiento de su fanaticada en Mendoza.

Cerca de 20 mil forofos colocolinos recalaron en la ciudad argentina para presenciar el duelo que se disputará en el estadio Malvinas Argentinas, por la segunda fase de la Copa Libertadores. La numerosa cantidad de hinchas, sumado a los recientes episodios de violencia por parte de la Garra Blanca, desataron preocupación y obligaron el despliegue de un intenso operativo para evitar incidentes.

De hecho, producto de este plan preventivo, este miércoles, en uno de los controles vehiculares se encontraron armas blancas, drogas y otros elementos prohibidos. En ese sentido, la Justicia Federal intervino y uno de los simpatizantes, que cuenta con antecedentes, será deportado.

Tres multas al club

Según comentó el comisario argentino a cargo, Mario Lucero, el plan inicial era que los hinchas del Cacique se quedaran en una zona específica hasta la hora del partido para evitar su traslado por la ciudad. “Se les dijo que tenían que venir a última hora o con reservas. Hasta un predio se les ofreció con la gente de Godoy Cruz e hicieron todo lo opuesto”, advirtió.

No obstante, la masiva llegada de hinchas trajo consigo una serie de problemas, que incluso afectan al propio cuadro albo. La hinchada de Colo Colo protagonizó un multitudinario banderazo frente al hotel que aloja al plantel en Mendoza. Cortaron la calle Belgrano, utilizaron pirotecnia y dejaron residuos en la zona. “Disculpa, pero no han sido prolijos. No han sido muy limpios, es una asquerosidad como han dejado la calle, el andén del metro tranvía. Ahí lo estoy viendo”, señaló un periodista argentino en el programa El Nueve.

Estas infracciones, según el Código de Convivencia, destinado a preservar el espacio público para el uso pacífico, son consideradas gravísimas. Por ende, llevaron a la imposición de una multa al Cacique por parte de las autoridades.

Agentes municipales se presentaron cerca de las 20.00 horas para advertir a los fanáticos sobre la vigencia del reglamento. No obstante, a pesar del aviso, los hinchas desobedecieron la orden y continuaron bloqueando ambos sentidos de la avenida, dificultando el tráfico vehicular.

Las acciones de los forofos contravienen los artículos 14, 19 y 49 del Código de Convivencia, provocando la emisión de tres actas de infracción, con multas que podrían ascender a $800 mil cada una. Colo Colo, como organizador, será notificado de las infracciones y tiene un plazo de diez días para presentar sus descargos.

No es la primera vez que Mendoza multa a un club de fútbol por cortar el tránsito. En 2019 y 2018 multó a Boca Juniors, y en 2021 hizo lo propio con Gimnasia y Esgrima de La Plata.