Más de 1.400 cargas sin respaldo y dos mails ficticios del acusado: cómo cayó el presunto estafador denunciado por Santiago 2023

El fraude remece a Santiago 2023. Realizando balances en torno a la cita, la Corporación de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos encontró la mala utilización de recursos destinados por Copec, en un convenio que se acordó con la empresa. La sorpresa fue mayúscula al advertir que las cifras no cuadraban y se realizó una querella criminal contra quienes resulten culpables del presunto delito.

El saldo líquido que estipulaba el contrato, en total, alcanzaba los US$ 700 mil, es decir, cerca de $ 575,4 millones. Sin embargo, se detectó el uso inadecuado de los vales de bencina asignados para el evento y el episodio quedó al descubierto. En ese sentido, el informe de la compañía gasolinera arrojó que más de 150 patentes no inscritas realizaron cargas de combustible. En total, luego de la información proporcionada por la compañía petrolera, el monto aprovechado alcanzó los $ 55.241.929, en 1.485 cargas realizadas entre octubre y diciembre del año pasado.

Con los antecedentes en su poder, el director ejecutivo Harold Mayne-Nicholls decidió interponer una demanda en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten involucrados. Entre ellos, estaría un exfuncionario de la Corporación, quien presuntamente sería el principal responsable de las operaciones.

Cómo se concretó la estafa

Dentro del organismo hay tranquilidad de que no hubo defraudación de dineros estatales ni tampoco se excedió a los montos del canje, pues solo se emplearon $ 286.337.901, lo que correspondía a un 49,7% del total disponible. No obstante, pretenden que no quede impune un delito generado por el mal uso del beneficio. “Hay un tema, evidentemente, llamémoslo legal, pero más que eso es un tema de clase moral que también tenemos nosotros la obligación de cumplirlo”, explicó Mayne-Nicholls a El Deportivo.

Además de no ignorar lo sucedido, desde la Corporación también buscan desenmarañar la trama y el modus operandi del presunto culpable de la mala utilización de recursos millonarios.

En la denuncia, a la que tuvo acceso El Deportivo, queda establecido que la alerta salió por un informe solicitado por la Corporación. “En este contexto, y con el objeto de calcular el consumo de combustible de todos los vehículos y el kilometraje recorrido, se solicitó a finales del mes de diciembre de 2023 a la empresa COPEC la base de datos general, incluyendo toda la información de las cargas de combustible efectuadas, la cual fue recibida con fecha 4 de enero por Oscar Camargo Arias, quien detenta el cargo de Sugerente de Transportes. Dicha información fue enviada por Josefa Schmidt, ejecutiva comercial de la empresa COPEC. Ese día, se inició el análisis de cada una de los más de 7000 registros de información, detectando que 150 número de placas patentes no correspondía a los vehículos oficiales de la Corporación. Por lo anterior, se solicitó a COPEC la información de las personas o el usuario que ingresó los números de placas patentes en el sistema y autorizó la carga de combustible”, dice.

Como representante de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls realizó una querella contra quienes resulten culpables de la estafa. Foto: Juan Farias / La Tercera.

Según Mayne-Nicholls, como representante de la Corporación, para concretar el auspicio y las cargas de combustible, Copec habilitó una cuenta Muevo Empresa. Esta consiste en un sistema informático en el que se ingresaron las placas patentes de los vehículos habilitados, en una operación que tendría vigencia tres meses antes del inicio de los Juegos y duraría hasta la finalización de los mismos.

No obstante, tras examinar más de 7.000 registros de información, el análisis posterior detectó que más de 150 patentes no correspondidas realizaron 1.485 cargas. “Luego de un análisis de la información proporcionada por COPEC, se concluyó que existen 1485 cargas que no corresponden a vehículos oficiales de la Corporación, por un monto de $55.241.929.- (cincuenta y cinco millones doscientos cuarenta y un mil novecientos veintinueve pesos) que se realizaron entre los meses de octubre y diciembre de 2023″, dice el escrito al que tuvo acceso El Deportivo.

Además, se descubrió que existen cuatro cargas utilizadas en el vehículo particular del ciudadano venezolano J.J.S.C, exencargado de la Unidad de Flota de Vehículos de Transportes de la Corporación, que cargó el monto de $ 136.393. El otrora funcionario había sido designado por el Área Funcional de Transportes, que depende de la Dirección de Operación Deportiva, como el responsable de implementar, gestionar y controlar el uso del combustible señalado en la aplicación Muevo Empresa.

Al exempleado de la Corporación se le identificó luego de que creara y utilizará dos usuarios distintos. El primero, con nombre de J.C, y el segundo, como J.S, dentro del sistema. En ese sentido, Copec realizó un análisis que detectó que el administrador que autorizó las cargas a vehículos no oficiales fue el acusado, por medio de alguna de sus cuentas de administrador.

“Dentro de la información entregada por la empresa COPEC, se identificó a don JJSC, a quien por medio de la creación de dos usuarios distintos, el primero con Nombre JC Mail jxxxxxx, y el segundo con Nombre JS Mail xxxxx dentro del sistema Muevo Empresa, como la persona que ingresó los número de placas patentes que no corresponden a vehículos oficiales de la Corporación. La empresa COPEC realizó un análisis manual aleatorio a 29 registros (cargas de combustible a los 150 vehículos no oficiales) para detectar el administrador que autorizó dichas cargas, encontrando en todas ellas, al usuario JS, por medio del uso de alguna de sus dos cuentas de administrador”, agrega la denuncia.

La querella

Mayne-Nicholls dio a conocer la presentación de la querella criminal: “El resultado de esta información arrojó que el responsable de ese consumo de combustible por parte de los 150 vehículos NO oficiales (y que alcanzó la suma de $55.241.929 entre octubre y diciembre de 2023) fue una misma persona, funcionaria de esta Corporación, y quien dejó de prestar funciones a fines de diciembre del 2023, comentó a El Deportivo.

“A raíz de lo antes expuesto, con fecha 12 de Febrero fue presentada una Denuncia Judicial al 8° Juzgado de Garantía de Santiago, aportando la información disponible a esa fecha y solicitando, entre otras diligencias, la citación a declarar a todos quienes se estime necesario”, añadió.

Con esta demanda, “por el delito de estafa previsto en el artículo 468 del Código Penal, y sancionado según dispone el artículo 467″, la Corporación busca que se investiguen y sancionen a todos quienes resulten culpables: “Vista la forma de operar en estos hechos, es evidente que existe aquí una organización criminal coordinada en la que participan muchas personas con el objeto de ingresar un número de placa patente que no corresponde, ofrecer la carga de combustible y recibir dinero de dicha operación, la que debe ser investigada y desmantelada y que amerita la intervención de la Unidad de Alta complejidad del Ministerio Público”, señalan

“Tener por interpuesta denuncia criminal por el delito de estafa (...) contra todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices y encubridores de los hechos referidos en el cuerpo de este escrito, admitirla tramitación y remitirla al Ministerio Público a objeto que se lleve adelante la investigación correspondiente, se formalice en la misma a los responsables, siendo acusados en la oportunidad procesal pertinente y, en definitiva, condenados al máximo de las penas que establece la ley, al pago de las indemnizaciones que demandaré oportunamente y a las costas de la causa, teniendo por interrumpida la prescripción de las acciones civiles para estos efectos”, sentencia el escrito al que pudo acceder El Deportivo.