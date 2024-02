Las críticas de Manuel Pellegrini a la dirigencia tras el nuevo fracaso del Betis en Europa

Por tercera temporada consecutiva, el Betis no puede acomodarse en un torneo europeo. Aunque las dos eliminaciones anteriores fueron más honrosas que esta, ante un equipo de menos linaje como el Dinamo Zagreb y en la tercera competición en importancia: la Conference League.

“Hay mucha desilusión, queríamos seguir en Europa, trabajamos todo este año para esto. Ya nos fuimos en la Europa League en casa y hoy no superamos al Dinamo. Todo pasa por las ventajas que hemos dado, de las cuales no podemos substraernos. Tratamos de pelear y competir con lo que tenemos, pero al final la realidad te pone en tu sitio”, dijo de entrada Manuel Pellegrini.

Consultado por las razones de este nuevo fracaso, el DT explicó que “hay muchas. A excepción de los primeros minutos del segundo tiempo, después no encontramos los espacios, el Dinamo se defendía bien y el gol les dio más confianza. Hay distintos motivos para explicar esto, como las ventajas que hemos dado en competencias europeas”.

Asimismo, agregó que “decepcionado no me siento nunca, en estos tres años y medio pudimos clasificar a Europa, pero hay limitaciones de plantel, también condiciones económicas”.

“Ojalá no afecte”

Lo cierto es que en la parcialidad y los medios sevillanos se fueron decepcionados de tierras croatas. Tanto, que en la conferencia de prensa, el técnico chileno debió insistir en las razones de esta nueva eliminación.

“Quizás tenemos algunas falencias que no nos permiten seguir más arriba. Por suerte estamos metidos en LaLiga para clasificar y seguiremos luchando. Después haremos ese diagnóstico para ver qué se necesita para ver cómo se puede llegar más arriba. El pensamiento pesimista no lo comparto, peleamos en Europa, llegamos tres años a torneos de este tipo, algo que nunca había ocurrido”, advirtió Pellegrini.

Y así también afirmó que “nos hemos ido de diversas maneras de los torneos europeos. Contra el campeón Eintracht luchamos hasta el minuto 120, con Manchester United no pudimos ante una plantilla millonaria. La tercera vez enfrentamos el torneo con un central y ahora en la Conference nos pasó lo mismo”.

Además, concluyó que “lo que menos se puede achacar es que no haya peleado, pero se encontró una traba que no pudimos salvar. Podíamos inscribir solo tres jugadores, lo hicimos con Johnny Cardozo y Bakambu, no había muchas alternativas. Además, perdimos a Guido Rodríguez.

Requerido por cómo puede afectar esto al ánimo del plantel, el chileno aseguró que “la semana siguiente sabremos como afecta esta eliminación. Era importante jugar en Europa, pero tampoco podemos descuidar LaLiga. Se juega todos los jueves y muchas veces los equipos se encuentran peleando el descenso por enfocarse en el plano internacional. Todos los años hemos encontrado mantener algo paralelo Ojalá nos levantemos de este traspié, de esta amargura, para volver a buscar una copa europea”.