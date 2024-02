Manuel Pellegrini explica la nueva derrota del Betis en Europa: “No se puede ganar con tantos jugadores menos”

La frustración de Manuel Pellegrini se notaba en su rostro. Betis vuelve a caer en un partido por copa europea y el equipo deberá ir a buscar un resultado en casa de Dinamo de Zagreb.

“No hicimos un partido muy creativo ofensivamente, no respondimos, Los primeros 15 minutos tuvimos un par de ocasiones y al final un tiro en el palo de Willian José. Nos costaba recuperar la pelota, porque técnicamente ellos son buenos. Ellos venían sin apuro porque cierra en casa. Tuvimos solo dos o tres ocasiones en los 90 minutos”, reconoció el Ingeniero en la rueda de prensa.

Un duro toque que recuerda mucho a la derrota final ante el Rangers de Escocia, caída que obligó a los sevillanos a disputar la Conference League frente al cuadro balcánico.

“El golpe de la Europa League no considero, porque con solo un central las opciones son escasas. Tenemos 11 jugadores menos por distintos motivos, pero hay que tener claro que no se gana por la camiseta. Estos son equipos que juegan y se defienden bien. En la vuelta no tendremos a Pezzella y otra vez jugaremos con un solo central. Intentaremos ir allá y dar vuelta el resultado”, aseguró el DT.

Asimismo, agregó que “jugamos siempre al ataque, nunca renunciamos a eso. Prácticamente, ellos no patearon a nuestro arco. No es una goleada, es un 1-0 y ojalá tengamos los jugadores para poder dar vuelta la serie. Ojalá estemos más creativos de lo que estuvimos hoy. Tal vez ellos se abran más en su casa”.

En la misma línea, el adiestrador argumentó que “ahora tenemos que pensar en LaLiga, enfrentaremos al Alavés con el mejor equipo que tengamos. El lunes ya veremos con qué futbolistas contaremos. No podemos ser blanco de críticas y pretender que el Betis siempre puede ganar con tantos jugadores menos. Pero insisto, lo intentaremos remontar allá”.

Uno de los jugadores más frustrados fue el zaguero Germán Pezzella, quien encima recibió una tarjeta amarilla que le impedirá ver acción en el duelo de revancha en Zagreb, el jueves 22 de febrero.

“Lo que nos faltó, me lo guardo para mí. Como dije antes, con esto, en Europa, no alcanza. Hay que cambiar el chip para hacer un buen partido en la vuelta. Todavía queda un partido, la diferencia es corta y vamos a ir a buscar la clasificación”.