Insólito: federación croata destituye al técnico de la Sub 17 por elogiar al Betis de Manuel Pellegrini

Robert Jarni, el lateral izquierdo que brillaba selección de Croacia en Francia ‘98, ha perdido su cargo como seleccionador sub 17 de su país. El balcánico, identificado con el Betis y el fútbol español se deshizo en elogios para el equipo de Manuel Pellegrini y fue destituido por la federación.

Y es que el exzaguero nunca ha perdido la oportunidad de comentar la actualidad del fútbol español. Así también lo hizo en la previa del partido entre el equipo del Ingeniero y el Dinamo de Zagreb, por la Conference League.

“Manuel Pellegrini ha hecho un trabajo extraordinario en el equipo. El Betis tiene mucho mejor plantel que el Dinamo, que se ha convertido en un equipo con muchos altibajos”, dijo Jarni en los días previos.

Además, en una entrevista publicada en el diario local Vecernju List, el exjugador bético no dudó en apoyar a los andaluces en el enfrentamiento de ida y vuelta frente el equipo croata.

“¿Cómo que a quién voy a apoyar? El Betis es mi club, donde he pasado tres años maravillosos. Creo que nadie me puede reprochar nada por eso. Aparte, soy del Hajduk Split en mi corazón”, afirmó.

La destitución

En las autoridades locales del fútbol croata no cayó nada de bien la sinceridad del exlateral. Tanto, que la federación no dudó en destituir al actual entrenador de la selección local en la categoría sub 17.

“Por decisión unánime del Comité Ejecutivo de la Federación Croata de Fútbol, Robert Jarni fue relevado de sus funciones como entrenador de la selección croata sub 17 tras unas declaraciones inapropiadas en los medios de comunicación”, explicó la institución balcánica en un comunicado.

En la misma línea agregó que “después de que se comprobara la autenticidad de las palabras de Robert Jarni y de que apoyará al Betis en el partido contra el Dinamo de Zagreb, representante croata en las competiciones de la UEFA, la junta directiva decidió por unanimidad que Jarni no puede seguir siendo el entrenador de la selección juvenil croata”.

Si bien la federación dijo respetar los comentarios de los exjugadores, también agregó que era “inadmisible” este tipo de hechos en un funcionario de la organización, en alusión al exfutbolista de Real Madrid.

“La junta directiva de HNS (Federación Croata) apoya el derecho de cada individuo, incluido cada jugador de fútbol, incluidos los jugadores de la selección nacional, a apoyar al club que quieran, incluso contra clubes croatas en Europa, aunque tal pensamiento no se considere deseable. Sin embargo, HNS tiene una posición muy clara en el sentido de que se aplican estándares más altos a todos los seleccionadores croatas y que es inapropiado, indeseable e inadmisible que una persona al frente de una selección nacional croata apoye abiertamente a cualquier club que se enfrente a un equipo croata en una competición europea”, remató el comunicado.