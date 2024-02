“Con esto, Vidal va a incendiar el camarín”: en Colo Colo entran en alerta por los coletazos de las duras críticas del King a Jaime Pizarro

La presencia de Arturo Vidal en Colo Colo no ha pasado inadvertida, dentro ni fuera de la cancha. Su actuación en la Supercopa fue clave para abrir la cuenta ante Huachipato, pero sus declaraciones post partido no fueron tan bien recibidas.

El mediocampista reclamó públicamente la suspensión del partido, mientras en las graderías se multiplicaban los incidentes entre la parcialidad de los albos.

Una situación que el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, salió a comentar el lunes, cuando aseguró que era obligatoria detener el partido por todo lo que ocurría en el estadio Nacional.

“Coincidimos en que no queremos que la violencia en la actividad deportiva, pero creo que esa visión que había de lo que era el partido no se condecía con lo que sucedía. Hay que condenar la violencia, en todo lo ocurrido, hubo fuego y daños de la infraestructura”, dijo el excapitán a TVN.

Estas palabras le cayeron mal al actual volante del Cacique. Acostumbrado a sus transmisiones de Twitch, el King respondió duramente a las razones esgrimidas por el secretario de gobierno.

“Ministro del cahuín, por favor… Eres el ministro del Deporte preocúpate… Se mete en lo que dije yo. Debe de ser que no tiene trabajo que hacer, no cacho… Qué lata porque es una buena persona, yo no tengo nada con él (Jaime Pizarro), lo he saludado bien, pero y cuando se meten conmigo, eso ya no va, no va”, dijo el exjugador de la Juventus.

Lo cierto es que estas primeras interacciones del mediocampista en su regreso al fútbol chileno ya han puesto en alerta en Blanco y Negro. Si bien no se ha tocado el tema en el directorio, de todas maneras, sus miembros están preocupados por la actitud de Vidal en estas primeras semanas. “Es algo que posiblemente se siga repitiendo en el tiempo y eso nos preocupa”, dice un integrante de la concesionaria.

Crítica de las leyendas

Pero los históricos del cuadro popular no están de acuerdo con lo dicho por la nueva estrella de Colo Colo, tanto en la forma como en el fondo de su discurso.

“Arturo Vidal llegó muy bien, pero tiene que guardar mesura en sus palabras, dependiendo de la situación y sus circunstancias. Los dimes y diretes personales no corresponden, sobre todo porque es el gran referente de la institución en este momento”, dice Gabriel “Coca” Mendoza.

Más duro es el análisis de Leonardo “Pollo” Véliz, quien advierte que “las palabras groseras no están bien”. “Jaime Pizarro no es santo de mi devoción, siempre lo he encontrado muy tibio en sus opiniones. Pero Vidal no se puede referir de esa manera a una autoridad”, plantea.

Y agrega que “Vidal se vaya ubicando, teniendo tanta repercusión en los medios. Está bueno que dé declaraciones cuerdas, también que lo hagan otros como Marcelo Díaz, mucho populismo para quedar bien con la hinchada… Alguien tiene que moderar a Vidal, sino la cosa se pondrá mal”.

El factor Vicente

Aunque el tema que más incomoda es la presencia de Vicente Pizarro en el plantel, hijo del ministro del Deporte. Una situación que bien puede generar roces en el camarín del Monumental.

“Cuando empiezan esas polémicas entre referentes del club no hace nada bien. Por más que sea el ministro de Deportes, Jaime (Pizarro) es el gran capitán, además está su hijo en el camarín y eso puede traer consecuencias… ¡Es el papá!”, confirma el “Coca”.

Asimismo, el exlateral agrega que “Vidal tiene un peso específico en el camarín y esto puede encender los ánimos. Es el papá de Vicente. Ojalá que no traiga problemas, pero va a quedar esa espinita, aunque Vicente es inteligente. Yo no sé si es una bomba de tiempo, pero Vidal tiene que pensar en que al equipo le hace mal esta polémica”.

El “Pollo” va un poco más allá en su análisis: “Vidal cree que llegó a un país que le va a celebrar todo. Pero con esto va a incendiar el camarín. Un camarín que no tenía problemas, eran otras las controversias, las polémicas entre Mosa y el otro bloque”.

Incluso apunta que “este es un jugador es una de bomba de tiempo que está terminando por explotar. Encima, habla del papá de un compañero, el chico Vicente Pizarro, que es un tipo educado y encima que pelea el puesto con él. Eso es algo muy incómodo”.

Un poco más mesurado es el análisis de Leonel Herrera padre, aunque advierte que “Arturo (Vidal) tendría sus razones para hablar de esa manera. Pero sin duda se puede romper un código en el camarín, porque está el hijo de Jaime en el equipo. Todas esas declaraciones son de exclusiva responsabilidad de quien las dice”.

“Chuflinga”, además, sostiene que el King debe medir lo que dice. “Uno tiene que asumir su responsabilidad, sopesarlo. Con todo este tema se está perjudicando a Colo Colo que es lo único importante”, complementa.

En efecto, en Macul afirman que los dichos de Vidal están generando cierta “tensión y ruido” en el grupo, más allá de que sus compañeros públicamente han llenado de elogios hasta el hartazgo al King. La situación es seguida con atención por el cuerpo técnico de Jorge Almirón, pues preocupa que se pueda complicar el manejo del vestuario con esta clase de declaraciones.