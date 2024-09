“Vaya a sentarse”: la orden de Marcelo Bielsa que descolocó a Esteban Paredes en la Roja

La exitosa carrera de Esteban Paredes en el fútbol nacional pareciera no tener grietas ni dolores. Pero el goleador histórico de Primera División reconoce que la tristeza estuvo presente en más de algún momento, y que fue, sorprendentemente, mientras jugaba en Colo Colo.

En conversación con Mark González, para el programa Leyendas, el ahora delantero de Santiago Morning reveló cuál fue su momento más triste en la escuadra de Macul. Contrario a lo que muchos esperarían, no fue cuando la directiva de Blanco y Negro le comunicó por teléfono que no le renovaría contrato, a principios de esta década.

Más bien fue en su primera salida, la que se materializa a mediados de 2012. “A mí me sacan”, le contó al formado en Universidad Católica. ”Me voy de Colo Colo, no por que el club estuviera sin dinero en ese entonces, que es el argumento que a mí me dieron”, agregó.

Tras ello, Paredes detalla: “Viene Juan Gutiérrez, que llega como gerente deportivo, y me dice: ‘Esteban, el club no te va a renovar, porque no tenemos el dinero disponible’... y yo le digo ‘Juan, yo no te voy a decir nada, porque vienes llegando, está bien que lo digas de frente, no me complica’”.

Para sorpresa del máximo artillero de la Primera División, cuando ya estaba en México (había sido contratado por el Atlante), la concesionaria golpea el mercado de pases con millonarias vinculaciones. “Yo quería hacer historia en Colo Colo… Me voy y a la semana tenían tres contrataciones: de un millón de dólares, un millón doscientos, entonces me queda claro que a mí me querían sacar”.

No obstante, pese a una buena temporada en el fútbol azteca, la ausencia de su familia lo hace buscar un retorno y nuevamente Pedreros aparece en su horizonte. “Estaba Arturo Salah de presidente y atrás estaba Aníbal Mosa. Me querían sí o sí y al final terminaron pagando más plata de lo que había pedido para quedarme cuando me sacaron”, enfatiza.

Fue entonces cuando elige un dorsal que ahora es mítico para el hincha del club. “Llego y le digo a Nelson (el utilero) qué camisetas quedan, porque el 7 estaba ocupado. Y me dice: ‘la 9′. Y a mí la 9 nunca me ha gustado… ‘La 30 y la 16′... No me acuerdo cuál era la otra... Y le pregunto cuántas estrellas tenemos. ‘29′, me dice… Yo ya sabía, y elijo la 30″, rememora.

Su relación con Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa marcó un capítulo importante en la carrera de Esteban Paredes. El extécnico de la Roja contó con el artillero durante su proceso, llevándolo incluso al Mundial de Sudáfrica 2010. Frente a Suiza, el exatacante de Colo Colo cumplió un rol gravitante al habilitar a Mark González, quien convirtió el 2-1 frente al elenco europeo.

En la conversación, Paredes recordó una anécdota con Bielsa. “Cuando llega el profe Marcelo (Bielsa) fuimos a Japón a jugar la Copa Kirin, y tengo el recuerdo que después que terminamos la Copa, el profe me llama para sentarme al lado de él. Yo pensaba: qué me iba a decir... cinco segundos después pensaste diez mil palabras”, señaló.

“Y el profe viene y me dice: ‘Don Esteban’, siempre era muy respetuoso para hablar, te trataba de usted. ‘Usted, Esteban, me dice, ¿cómo cree que lo hizo?’ Yo creo profe que me falta mucho. Me falta mucho por mejorar, pero creo que de a poco voy a ir adquiriendo más movimientos... algo así. ‘Vaya a sentarse’, jajajá”, reveló.

Más allá de la anécdota, Paredes confesó ser un agradecido de Bielsa. “Como siempre he dicho: le agradezco mucho porque, por el minuto de algo que nos mostraba de video, las cosas buenas que hacía uno, había que repetirlas. Yo aprendí demasiado con él en cuanto a movimiento. Crecí mucho más porque yo siempre me perfilaba, estaba cerca del área, siempre perfilaba hacia el arco y exactamente con un toque quedaba listo para definir. Y él me dijo: eso, Esteban, tienes que hacerlo 20 veces por partido. O tratar de hacerlas 20 veces por partido. Y las diagonales, que cuando hacíamos los trabajos. Paralelas, diagonales. Y todos los movimientos me fueron quedando, me fueron quedando. Y después cuando llegaba a mi club, que fue Colo Colo, claro, se me hacía más fácil. Por eso hice después muchos goles, porque quedaba mucho de frente al arco con un solo toque”, cerró.