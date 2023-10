Esteban Paredes carga contra Pablo Milad tras el papelón de Chile en la lucha por organizar el Mundial 2030

Chile se quedó sin la posibilidad de ser parte del Mundial de 2030. A pesar de postular junto a Argentina, Uruguay y Paraguay, la FIFA solo consideró a estos últimos países para entregarles un partido a cada uno antes de que la competencia parta hacia España, Portugal y Marruecos.

Por esta situación, el goleador del fútbol chileno Esteban Paredes mostró su descontento. “Me parece vergonzoso. La verdad es que no me lo esperaba, todos estábamos ilusionados a que pudiéramos tener algunos partidos del Mundial 2030. Me parece raro, porque se escuchó al presidente de la Conmebol diciendo que nosotros nunca estuvimos primero en los planes de ser parte del Mundial. Después dice que sí y ahora último sale que aún podemos”, comentó en diálogo con Radio ADN.

A continuación se fue directo contra Pablo Milad para que diera las explicaciones correspondientes por ser el presidente de la ANFP y miembro directivo de la Conmebol.

“Nuestro presidente también tiene que aclarar el tema, pero tiene que hablarlo con la verdad. Él queda muy mal y más cuando es el vicepresidente de la Conmebol. Hay algo que no me cuadra y espero que el día de mañana salga a aclarar todo. Chile estaba tan expectante de tener un Mundial acá”, lanzó.

Por último se refirió a eventuales compensaciones por la marginación. “El día de mañana nos darán una Libertadores o Sudamericana para quedarnos tranquilos, pero creo que eso no era el propósito”, cerró.

El anuncio

El pasado miércoles en conferencia de prensa Alejandro Domínguez informó que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirían los duelos inaugurales de la competencia. “El fútbol une tres continentes, une seis países. Estamos sumamente felices. Hay muchos motivos para festejar, para celebrar y reconocer a quienes hicieron posible esta propuesta que hicimos y que se tuvo en cuenta. El centenario comienza aquí en el estadio Centenario”.

A su vez, explicó por qué quedó fuera Chile. “En realidad originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”, expresó Domínguez.

A su vez, Pablo Milad repartió culpas. “Esta fue una decisión del Consejo de FIFA. Había una postulación de España, Portugal y Marruecos y también de los cuatro países de Sudamérica. Los criterios de exclusión son cuestionables, pero me dijeron lo siguiente: Uruguay por ser sede del primer Mundial de 1930, Argentina por ser el campeón Mundial y Paraguay por ser la Sede de Conmebol. Dentro de esos criterios nos sentimos muy dolidos de esta situación. También explicaron que al ser tres sedes no podían ser cuatro buscando el equilibrio entre los países de Sudamérica y Europa”.

“Esto se trata de un gobierno porque estamos postulando por un gobierno, y esto significa un duro golpe no solo para mi persona como presidente, sino que para todo un país”, añadió más adelante.