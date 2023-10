Claudio Bravo explica las razones de su mediático ninguneo a Rafael Olarra

En su décimo octava temporada en Europa, Claudio Bravo tiene muy claro su diagnóstico sobre el fútbol chileno. El meta del Betis siente que la actividad no ha sabido crecer en el tiempo y aseguró que “da pena” ver cómo se desarrollado en los últimos años.

“Da pena la situación en general. El fútbol chileno se ha atascado, el torneo local no crece, la competencia internacional no crece y el futbolista chileno tampoco sale mucho a Europa. Son situaciones que dan pena, porque sí veo capacidad y talento en los niños y jóvenes, pero hay pocas oportunidades”, dijo el golero en entrevista con TVN.

Asimismo, confesó sentir cierta responsabilidad de lo se que se vive actualmente en el medio: “Tenemos culpa en eso, de no haber aportado o frenado cosas en su momento. Porque cuando fue el boom de nuestra selección no presionamos para construir un complejo nuevo, por ejemplo”.

El arquero oriundo de Viluco acaba de extender su contrato con los sevillanos, cuyo compromiso termina en junio del próximo año. En ese escenario, cuando ya tenga 41 años, tampoco descarta regresar al fútbol nacional.

“La opción de volver a Chile siempre está y me gustaría. Sé que tengo la capacidad de aportar y generar cosas buenas, pero no me quiero aventurar más allá. Mi contrato sigue estando aquí hasta junio y es lo que tengo en mente, veremos qué pasa”, advirtió el exManchester City.

Respecto del pálido comienzo de la Roja en estas Clasificatorias, el excapitán del equipo pidió advirtió que aunque todavía el torneo está en pañales, existe una exigencia implícita en los resultados.

“En las Eliminatorias necesitas resultados rápidos, da lo mismo si el jugador. compite en su club. Si te dan la camiseta tienes que competir, sino esa presión y angustia se convierte en algo negativo. Esto recién comienza, es un camino largo, pero lo primordial es sacar puntos a como dé lugar. Si te duermes es demasiado tarde”, aseguró el portero.

La polémica con Olarra

En los últimos días, Bravo se vio envuelto en una serie de declaraciones con el exzaguero central Rafael Olarra, hoy devenido en comentarista. El exjugador de Osasuna, quien tuvo solo 5 presencia, criticó la actitud del meta de no vestir la Roja tras privilegiar sus vacaciones de junio.

La respuesta del arquero no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, ironizó con la cantidad de minutos que disputó el exjugador azul: “355 minutos, como ir de Santiago a Concepción en auto”.

Asimismo, Bravo insistió en que “si hubiese sido otra persona, lo dejo pasar. Pero cuando le abres la puerta de tu casa a alguien, las puertas de tu club, lo llevas al estadio para que pueda disfrutar del fútbol. Creo que tiene que existir cierto grado de agradecimiento”.

Sobre el mismo punto, agregó que “las críticas son parte de todo esto, pero cuando la memoria es frágil y la gente te ataca en otras circunstancias sobre todo cuando has hecho lo contrario, eso te genera algo”.

Incluso, afirmó que “muchas veces me quedo callado y absorbo cosas que me sirven. Me encanta cuando me critican, es como gasolina. Nunca me quedé con la palmadita en el hombro, siempre me quedé con las cosas negativas de mi trabajo y eso te permite crecer”.