Harold Mayne-Nicholls saca la voz frente a la decisión de la FIFA de borrar a Chile de la organización del Mundial 2030

El fútbol chileno sufre uno de los golpes más dolorosos que ha recibido en el último tiempo. Alejandro Domínguez,el presidente de la Conmebol, avisó que solo Uruguay, Argentina y Paraguay recibirían tres partidos en el Mundial 2030. “Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició”, escribe, inicialmente, el paraguayo. Y luego añade el anuncio que se transforma, simultáneamente, en un disparo al corazón de las aspiraciones nacionales: “¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #Mundial Centenario”. La pregunta surge por añadidura: ¿Por qué no está Chile?

“Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué”, fue el anuncio que hizo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Y la noticia repercutió en todas las autoridades de la nación, incluido el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls. “Voy a repetir lo que dijo el ministro Pizarro, es desilusionante. No tengo más información, no estoy involucrado en nada del Mundial ni con la ANFP y lo digo como un hincha más, desilusiona que por ahora el Mundial no esté viniendo a Chile. Ojalá esa situación se revierta y podamos recibir uno o más partidos, sería espectacular”, sostuvo.

Jaime Pizarro, el ministro del deporte, también comentó la decisión que fue resuelta en Zúrich. “Si hay situaciones que cambian en este camino, no nos podemos hacer cargo absolutamente. Creo necesario que esto tenga un espacio de decantación porque nos hemos enterado por el sitio web de la FIFA, lo que resulta algo curioso”.

Tan curioso como que sólo serán tres partidos para nuestro continente, ya que la cita planetaria se jugará en Europa, específicamente en España, Portugal y Marruecos. ¿Y el año 2034? Difícil, pues Arabia Saudita ya lanzó su candidatura.