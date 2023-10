Buljubasich asume sus culpas por la mala campaña de la UC: “No hay que esperar a fin de año para reconocer que no hicimos bien las cosas”

La grave crisis que atraviesa Universidad Católica tiene en una incómoda posición a sus principales autoridades, vale decir, el presidente Juan Tagle y el gerente deportivo José María Buljubasich. Este último salió a dar la cara tras la pésima campaña de los cruzados, la mala conformación del plantel y la dura derrota en el último clásico ante Colo Colo, condicionada por un deficiente arbitraje de Felipe González. Al respecto, le mandó un fuerte recado al jefe de los réferis, Roberto Tobar.

“La autocrítica está en la conformación del plantel, pero no hay que responsabilizar a otra persona. Uno no tiene que quitarle el cuerpo a las cosas. No hay que esperar a fin de año para reconocer que no hicimos bien las cosas. La responsabilidad, como gerente deportivo, es mía. No la puedo eludir. Sabemos que nos equivocamos y que tenemos que trabajar para mejorar”, reconoció el ejecutivo en ADN.

“Armamos un plantel para jugar 4-4-2. No funcionó mucho. Hubo cambio de entrenador... No tenemos la cantidad de jugadores suficientes para jugar como queremos. Nicolás Núñez, con las herramientas que tiene, está sacando la campaña adelante”, agregó el Tati.

Molestia con el arbitraje

José María Buljubasich criticó la labor de Felipe González en el clásico entre cruzados y albos, en el estadio Monumental. Pese al respaldo de Roberto Tobar, lo cierto es que el juez cometió serios errores el domingo pasado, por ejemplo, no expulsar a Óscar Opazo por doble amarilla, cuando el partido estaba 0-1 a favor del único tetracampeón de torneos largos del fútbol chileno.

Curiosamente, desde que se filtró una foto suya con la camiseta de la UC, mientras era juvenil del cuadro precordillerano, González ha perjudicado a los de la franja en diversas oportunidades, con errores evidentes, como el claro penal no cobrado contra Fernando Zampedri ante Audax Italiano, a principios de agosto. Pese a ese antecedente inmediato que ya había generado resquemos entre el réferi y los cruzados, Tobar tomó la arriesgada decisión de designarlo para un partido clave en la recta final del campeonato.

“Lo que seguimos sosteniendo es que hay un criterio distinto por las tarjetas. La falta a (Clemente) Montes la vio todo el estadio. Al menos, era la segunda amarilla para Opazo. A Zampedri le sacan amarilla a los nueve minutos. Ese criterio fino no lo vi en el empujón a Zampedri. Soy de hablar poco de los árbitros, pero creo que ahora es necesario”, advirtió el exarquero récord del fútbol chileno.

“Veo partidos todos los fines de semana y no veo 11 minutos de descuento. Hay cosas de criterio. Todos tenemos derecho a opinar y cuestionar. Si no gusta, habrá que regularnos para que nadie hable de los árbitros. Acá decían que Juan Tagle era dueño de la ANFP...”, disparó.

“No hubo una imparcialidad. No creo que sea un criterio favorable a Colo Colo. Es difícil encontrar el motivo. Espero que no haya nada, sino que solo hayan sido errores. Nadie le resta méritos a Colo Colo, pero hasta la expulsión no era así (...) El primer tiempo Colo Colo nos ganó los duelos y las pelotas aéreas. Tendría que haberse ido ganando al entretiempo. En el segundo, Católica se posicionó mejor defensivamente. El partido se había emparejado, sin jugar mejor que Colo Colo, pero contrarrestando a un equipo que era favorito”, sostuvo.

“Lo del otro día fue raro. Hay cosas que están para cobrarlas. Los jugadores, sí, tienen que ayudar y ponernos normas. Es impresentable que el árbitro tenga seis o siete jugadores gritándole en el oído mientras va a ver el VAR”, sentenció el argentino, que adelantó que pedirán una reunión con Tobar y que apelarán la expulsión de Gary Kagelmacher.

Zampedri y Aravena

Por último, el Tati Buljubasich se refirió a las realidades opuestas que viven sus dos principales delanteros: Fernando Zampedri y Alexander Aravena. El primero busca ser el goleador histórico de Universidad Católica, mientras que el Monito ha refrendado esta temporada todo lo bueno que hizo en Ñublense, pese a la paupérrima campaña del cuadro estudiantil.

“Zampedri está dolido como estamos dolidos todos. Al equipo le está costando generar fútbol, es la responsabilidad nuestra y del plantel. Es lógico que no tenga las ocasiones que tenía antes (...) Estamos avanzando en su renovación. Esperamos llegar a un acuerdo rápidamente”, afirmó.

Sobre Aravena, seleccionado por Eduardo Berizzo para la Roja en los Panamericanos, expresó: “Uno de los jugadores más vendibles que tenemos es él. Debería ser en junio del año que viene, si se quiere ir a Europa”.