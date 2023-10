“Su pregunta me pareció insolente”: el tenso cruce entre Juan Tagle y Claudio Borghi tras la derrota de la UC en el clásico

En un emocionante partido, Colo Colo lo dio vuelta en los descuentos y se impuso por 2-1 a la Universidad Católica en el estadio Monumental, por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023. Los agónicos tantos de Leandro Benegas y Damián Pizarro dejaron nuevamente a los cruzados con la amargura de una derrota en Macul, tal como ocurrió el 20 de agosto, cuando los albos se impusieron por la mínima y eliminaron a la franja de la actual Copa Chile.

El duelo fue polémico. La expulsión de Gary Kagelmacher, el presunto penal de Opazo a Montes (que el VAR desestimó) y los 11 minutos de tiempo agregado provocaron los intensos reclamos cruzados. “Hay frustración porque este mismo árbitro no nos cobró un penal en donde su jefe lo salió a criticar contra Audax Italiano. Es evidente que hay algo personal, quizás frustración y resentimiento por el hecho de haber pertenecido a este club y no seguir”, dijo el DT Nicolás Núñez una vez consumada la derrota sobre el desempeño del árbitro Felipe González, recordando su pasado en la institución estudiantil.

Los ánimos siguen calientes

Este lunes, el mandamás de la UC Juan Tagle decidió responder una entrevista a Radio Futuro. Ahí se enfrascó en un tenso intercambio de opiniones con Claudio Borghi, panelista en ese medio de comunicación y exadiestrador tetracampeón, justamente, con Colo Colo. “Mi pregunta tiene que ver con la historia, llevo años viviendo en Chile y siempre he visto una Católica con prestigio, de una forma, un estilo. Lo dijo Nico (Núñez) antes del partido, hay que ganar. ¿Ese ganar de cualquier forma no afea esta tradición del equipo cruzado por el buen fútbol?”, preguntó el Bichi.

La consulta no cayó bien en el presidente de Cruzados: “La verdad que no le encuentro coherencia alguna a la pregunta. Que usted me diga que vamos a ganar de cualquier modo, no sé de dónde concluye eso. No entiendo que usted me diga que Católica quiere ganar de cualquier forma y no respetando nuestra historia, no lo comparto. Su pregunta me pareció insolente”, replicó.

Borghi, al notar la molestia del dirigente, intentó calmar un poco la situación: “No, Juan. Entiendo que esté enojado, pero no nos peleemos. Lo dijo su entrenador antes del partido”.

Pero Tagle continuaba considerando que la pregunta no era adecuada: “Hay partidos que a veces hay que ganar con lo justo. Católica está jugando con lo justo, estamos en un momento difícil. Catalogar esa frase de Nicolás Núñez como que está en contra de la historia de Católica es estirar el elástico de una manera incisiva, así lo entendí yo”.

Tagle, junto con Nicolás Núñez, también había sido crítico con la labor del árbitro Felipe González tras la caída ante Colo Colo. Foto: Agencia Uno.

“Yo digo que para mí no es ganar de cualquier forma, siempre respetando una forma. Ganar no siempre es bueno, entonces yo creo que a veces hay que ir tras objetivos y no de cualquier forma”, volvió a contestar el Bichi.

Tras esta respuesta, el diálogo fue mucho más cortante: “Bueno, esa es su opinión, Claudio”, dijo el presidente de Cruzados. “Muchas gracias, Juan”, replicó el nacido en Castelar. Luego la entrevista se tornó todavía más tensa entre los panelistas y Tagle, por lo que se finalizó.