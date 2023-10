La tajante respuesta de Rafael Olarra al ninguneo de Claudio Bravo

“Negarse es complicado, no es cuando tu quieres. La Selección es siempre y eso tiene un valor”, dijo Rafael Olarra en ESPN hace algunos días sobre la ausencia de Claudio Bravo en los partidos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia en junio, luego de que el arquero privilegiara sus vacaciones. Seguramente el exdefensa jamás imaginó que estas palabras le traerían una dura réplica por redes sociales. Hoy el arquero del Betis le respondió sin filtro. “¿Cuántos años jugó Olarra en Europa? Si, 2001 - 2002. ¿Destacó? No. Se tuvo que devolver. ¿Y se atreve a criticar a Claudio Bravo?”, preguntó un usuario en Twitter, a lo que justamente el propio Bravo replicó con todo contra quien es hoy panelista de TV: “335 minutos, como ir de Santiago a Concepción en auto”.

Olarra contestó de vuelta

El ninguneo del formado en Colo Colo por el corto paso de Rafa Olarra por el Osasuna de España fue noticia rápidamente. Por lo mismo, el excentral respondió estos dichos: “Yo con Claudio no soy cercano. Coincidimos en varias cosas, jugamos clásicos en contra, coincidimos en selecciones, tuve el privilegio de ser capitán en una Selección en la que él estaba”, comenzó diciendo en ESPN el hombre de 45 años.

Intentó aclarar lo qué quiso decir con su opinión hace algunos días: “En base a eso, claramente mi compromiso con la Selección era al 100 porciento, cuando la Roja me llamaba yo siempre estaba. Yo no estoy criticando el compromiso de Claudio, yo sólo dije que uno siempre debe estar para la Selección”.

“Me da pena sí lo de Claudio”

Claro que, posteriormente, Olarra también pasó al ataque y le dejó un mensaje al actual dirigido por Manuel Pellegrini: “Me da pena sí lo de Claudio, eso de contarme los minutos, que hay que tener minutos para opinar. El fútbol es para todos, yo sólo defendí la postura de que hay un seleccionador que tiene la facultad de elegir”.

Olarra durante su estadía en Audax Italiano, club en donde se retiró del fútbol en 2016. FOTO: AGENCIAUNO.

También, el actual panelista ahondó un poco en su compleja estadía en España hace más de 20 años: “Yo me lesioné grave llegando a la Liga española, estuve 5 meses fuera. Por mí llegó Pablo Contreras para suplir. Me hubiese encantado jugar más. Me recuperé tarde, luego el equipo ya estaba armado, quise volver a Chile y no pude. Tuve la suerte de jugar en una liga maravillosa, soy agradecido”.

Por último, a pesar de este duro intercambio de opiniones, no escondió su respeto hacia Bravo y le deseó que ojalá pueda estar nuevamente en la Roja: “Admiro mucho lo que hizo Claudio y hasta lo quiero mucho, porque es un grandísimo jugador. Yo le quiero quitar importancia a esto. Quiero decirle a Claudio que lo felicito, pero aquí esta la Selección; para mi cantar el himno nacional era un sueño. Ojalá que pueda volver, pero son decisiones que hay que respetar”, cerró