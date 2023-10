La fuerte crítica de Juan Tagle al arbitraje del duelo entre Colo Colo y la UC

En Universidad Católica no están para nada contentos con lo que sucedió este domingo en el Estadio Monumental. Colo Colo consiguió imponerse en el duelo por 2-1 gracias a las anotaciones de Leandro Benegas y Damián Pizarro en los once minutos de tiempo adicional que entregó el árbitro Felipe González.

Una de las voces críticas a lo hecho por el réferi vino del presidente de Cruzados Juan Tagle. Tras el encuentro, el mandamás de la UC se refirió a “tres jugadas clave” que terminaron por marcar la derrota de los franjeados.

“Fue un arbitraje muy cargado y parcial, por las situaciones de amarilla para uno y otro lado y los criterios de falta”, comenzó señalando.

Una de las primeras fue la tarjeta roja para Gary Kagelmacher después de que este dilatara la reanudación del encuentro en el minuto 76′. “Expulsar a un jugador por algo tan fino en un clásico”, molestó al dirigente.

Otra jugada por la que reclamó Tagle fue un supuesto penal en contra de Clemente Montes. Claro que hay que aclarar que el golpe que recibe es fuera del área a pesar de que el delantero cayó dentro de esta. “El penal de Clemente era evidente, quedó marcado el efecto del golpe y no la fue a ver al VAR, hay que oír el audio. El 2-0 marcaba el partido”.

Por último, insistió en los once minutos de tiempo adicional que consideró como “impresentables”. “No lo había visto, no hubo situaciones especiales para una extensión de esa magnitud”, expuso.

El juez Felipe González le saca la segunda tarjeta amarilla a Gary Kagelmacher. FOTO: AGENCIAUNO.

Debido a todo esto, Tagle incluso llegó a proponer evaluar las situaciones con el fin de tomar medidas al respecto. “Católica se vio gravemente perjudicada y debemos ver lo que hacemos, hay mucha frustración, era un partido muy importante para nosotros por lo que deberemos evaluar internamente”, cerró.

Nicolás Núñez: “Hay algo personal”

Otra de las voces críticas a la actuación de Felipe González provino desde el banco de la UC. Nicolás Núñez, actual técnico de los de San Carlos de Apoquindo, comentó tras el encuentro que “desde lo arbitral obviamente que hay frustración en estos momentos, y hay emociones que a uno lo traicionarían porque es evidente que hay muchas cosas que nos molestan, sobre todo la injusticia y el hecho de no ser medidos con la misma vara”, comenzó señalando el DT.

“Lo puedo resumir en algo simple: el faul a (Maximiliano) Falcón de Fernando Zampedri en el primer tiempo, en la esquina cuando está presionado, es muy fácil para él cobrarlo, y quizás lo puede cobrar, pero después hay otra igual de Falcón a Zampedri en que no tiene la misma vara, y esa sensación de injusticia en todos los momentos nos genera impotencia”, añadió.

Luego, se enfocó en González. “Hay frustración porque este mismo árbitro no nos cobró un penal en donde su jefe lo salió a criticar contra Audax Italiano. Es evidente que hay algo personal, quizás frustración y resentimiento por el hecho de haber pertenecido a este club y no seguir. Uno se imagina cosas, no doy certezas, pero es evidente”, lanzó.

“Dio once minutos y creo que el primer tiempo estuvo más parado que el segundo. Además está su actitud de soberbia, pero lamentablemente eso no está en nuestras manos y ahora tenemos que masticar esta derrota y la rabia. Eso sí valoro muchísimo que vi un equipo súper comprometido hasta el final, con el plantel corto que tenemos, con jugadores al límite, y con uno menos se hace mucho más difícil”, cerró sobre el arbitraje.