El durísimo dardo de Nicolás Núñez a Felipe González: “Hay algo personal, quizás frustración y resentimiento por haber pertenecido al club y no seguir”

Luego del encuentro frente a Colo Colo, en el que su equipo cayó por 1-2 con dos goles en los descuentos, Nicolás Núñez -entrenador de Universidad Católica- no se guardó nada y manifestó su malestar por la derrota agónica, pero por sobre todo por el desempeño del juez del partido, Felipe González, a quien responsabiliza en parte por la derrota.

En ese sentido el adiestrador cruzado señaló que “desde lo arbitral obviamente que hay frustración en estos momentos, y hay emociones que a uno lo traicionarían porque es evidente que hay muchas cosas que nos molestan, sobre todo la injusticia y el hecho de no ser medidos con la misma vara”, disparó el ex estratega de Magallanes.

Al respecto, agregó que “lo puedo resumir en algo simple: el faul a (Maximiliano) Falcón de Fernando Zampedri en el primer tiempo, en la esquina cuando está presionado, es muy fácil para él cobrarlo, y quizás lo puede cobrar, pero después hay otra igual de Falcón a Zampedri en que no tiene la misma vara, y esa sensación de injusticia en todos los momentos nos genera impotencia”, expresó.

Asimismo Núñez dijo que “en la expulsión (de Gary Kagelmacher) se nos condicionó porque empezamos a defender mucho más atrás. Estábamos defendiendo bien, pese a no tener el manejo del balón, lo hacíamos mejor que en el primer tiempo”, enfatizó.

Pero el formado en la UC no se quedó ahí con sus cuestionamientos al réferi del cotejo: “Hay frustración porque este mismo árbitro no nos cobró un penal en donde su jefe lo salió a criticar contra Audax Italiano. Es evidente que hay algo personal, quizás frustración y resentimiento por el hecho de haber pertenecido a este club y no seguir. Uno se imagina cosas, no doy certezas, pero es evidente”, volvió a la carga el director técnico estudiantil.

En ese sentido Núñez prosiguió, añadiendo que “dio once minutos y creo que el primer tiempo estuvo más parado que el segundo. Además está su actitud de soberbia, pero lamentablemente eso no está en nuestras manos y ahora tenemos que masticar esta derrota y la rabia. Eso sí valoro muchísimo que vi un equipo súper comprometido hasta el final, con el plantel corto que tenemos, con jugadores al límite, y con uno menos se hace mucho más difícil”.

Sobre una eventual sanción disciplinaria por sus dichos, el entrenador manifestó que “no creo que me pase nada porque he sido súper respetuoso. No me he referido en malos términos, incluso he sido bien tranquilo en las declaraciones, pero si ellos (los jueces) no se dan cuenta, es porque tampoco están haciendo bien su trabajo, porque acá definitivamente no hubo un árbitro que lo hizo bien y que midió con la misma vara a los dos equipos”, recalcó.

Finalmente, el adiestrador de la Franja señaló que “si no somos capaces de decir nuestras palabras, y el comité va a amenazar con sanciones cada vez que nos referimos a los árbitros, siento que vamos por mal camino. También tiene que haber una autocrítica de ellos, y hago el enfásis en un árbitro que ha tenido errores y que espero que nos nos dirija nunca más (...)”, concluyó.

La alegría de Quinteros

Más allá de lo agónico del triunfo y la algarabía que se generó en el estadio Monumental, Gustavo Quinteros destaca la propuesta alba. “Cuando no haces los goles, el rival te anota y se cierra. Pasó acá y en otros partidos. Al hacer el gol, se facilita todo. Hoy jugamos muy bien, el primer tiempo fue muy bueno”, sostuvo en diálogo con TNT Sports.

El técnico del cuadro de Macul recuerda las claras ocasiones que tuvieron sus dirigidos, que no pudieron concretar en la fracción inicial. “El partido lo tuvimos que definir el el primer tiempo. Tuvimos dos o tres situaciones claras. Cuando fallamos los goles se nos complica”, dijo.

En esa línea, agradece la actitud que hubo en el recinto ubicado al costado del metro Pedrero, dándole un valor fundamental en su análisis. “No hicimos los goles y ellos nos anotaron en su única llegada. Pero con la voluntad y la energía de la gente pudimos darlo vuelta”, declaró el estratega.

Además, destacó como se dio el clásico, bajándole el perfil, incluso, al hecho de que los mantiene en la pelea por el campeonato. “Más allá del título, es importante ganar así. Era merecido el triunfo, hubiese sido totalmente injusto no ganar este partido”, fueron sus palabras.

En conferencia de prensa, el DT también se refirió al arbitraje. En la UC causó mucho enojo la actuación de Felipe González. Quinteros, en tanto, le baja el perfil a la importancia del silbante en el compromiso y aseveró que Universidad Católica hizo mucho tiempo. “Tal vez dejó jugar muy lento, la salida del portero, demoró mucho en pedir la camilla, demoró mucho el juego. Le dije que debía dar más de diez minutos, demoraron mucho el juego. Lamentablemente para ellos les costó la derrota”, puntualizó.

El técnico fue más allá y propuso que en el balompié se detenga el cronómetro cuando el partido este pausado. “El futuro el fútbol tendría que ser como en el básquetbol, algo parecido. Cuando la pelota se va fuera, parar el reloj. Jugar el tiempo que sea dentro del campo, que no haya demora, cada vez que se para porque alguien se tira al piso, parar el reloj”, propuso.

“Más allá de los minutos que se adicionaron yo valoro mucho la idea de ir en busca del resultado, de arriesgar para ganar como generalmente lo hacemos en todos los partidos”, insistió el ex seleccionador de Ecuador.

El argentino-boliviano remarcó que sus jugadores fueron superiores a la UC. “Vi reflejada una idea de juego de ir a proponer siempre. Hicimos bien jugadas preparadas y todo eso me puso muy contento. Que fuese tan cortado a nosotros no nos favorecía porque siempre tratamos de ser intensos e ir a buscar el resultado”, cerró.