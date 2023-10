Manuel Pellegrini y la goleada del Betis: “Claudio Bravo no tocó la pelota en el primer tiempo”

Manuel Pellegrini se veía más suelto ante los medios sevillanos. La contundente victoria sobre Valencia, la mejor de la temporada, ratifica el repunte de un equipo que sufrió en duelos anteriores.

“Me voy muy contento, el equipo respondió ante un rival complicado que venía de hacer buenos partidos a rivales complicados y contundentes, como ante el Atlético. Estuvimos muy bien en defensa y ataque, con mucha intensidad en el juego”, dijo el Ingeniero.

Asimismo, agregó que “completamos un partido con un volumen ofensivo muy alto y logramos el acierto en los goles. Si hubiéramos hecho lo mismo ante Cádiz como definimos hoy, seguramente ganamos el partido”.

De la misma manera, el entrenador santiaguino confirmó que nunca tuvo dudas sobre la capacidad de sus jugadores para salir de esta pequeña crisis en la que entró el Betis.

“No cambiamos el sistema ni los nombres solo por un par de resultados adversos, eso es algo normal en la temporada de los equipos”, afirmó el exDT de Real Madrid.

Diao, determinante

Tal como ocurrió en el empate frente a Granada, el juvenil Assane Diao se alzó como una de las figuras del cuadro andaluz, después de abrir la cuenta ante el equipo naranjero.

“Me alegra mucho por él (Diao). Lo estábamos siguiendo y lo integramos al primer equipo. Ha hecho dos grandes partidos, con dos goles. Tiene mucha velocidad y potencia. Si continúa en el primer equipo solo depende de él. En la medida que Siga progresando tiene la misma posibilidad de ser titular, esto no es por nombre ni por edad”, aseveró El Ingeniero.

Sobre la posibilidad de mejorar el contrato del español, aseguró que “esa es una pregunta para la parte directiva. Lo importante es que tiene que seguir exigiéndose, que con dos goles no quiere decir que puede triunfar en primera división. Lo importante es que se siente apoyado por el cuerpo técnico y los jugadores, no me corresponde hablar de los contratos”.

Sin embargo, una de las acciones que más dejó conforme al técnico chileno fue la faceta defensiva. Según su opinión, el arquero chileno Bravo fue un espectador ante el poderío de los béticos.

“No me gusta separar los equipos, pero si revisamos las ocasiones, Hicimos un gran partido en defensa, Claudio Bravo no tocó la pelota en el primer tiempo. Isco y Ayoze fueron los primeros en recuperar la pelota en campo contrario”.

En la misma línea, reconoció que “quizás nos soltamos un poco tras el gol, pero en el segundo tiempo hicimos exactamente lo mismo. No nos confiamos, por suerte hicimos dos goles más. Pero el primer tiro al arco de ellos fue a los 84 minutos”.

Consultado sobre la suplencia de Borja Iglesias respondió que “si los jugadores tienen un buen rendimiento, todos tienen la oportunidad de jugar. Me gustaron los minutos de Borja Iglesias. Ayoze rinde en varias posiciones, pero tenemos variantes. Veo al grupo comprometido lo que hace más difícil armar los equipos”.