Nicolás Castillo explota y dispara contra el árbitro Felipe González tras el clásico

Nicolás Castillo sufrió como un hincha en el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. El ariete, que entrena con el plantel profesional de la UC, subió a sus redes sociales sus descargos contra Felipe González, el árbitro del partido. El goleador de los campeonatos de 2016 apuntó al silbante por no cobrar un supuesto penal de Óscar Opazo sobre Clemente Montes.

“Y fue fuera, dijo el malo qlo (sic)”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con una imagen de la jugada. Una vez finalizado el compromiso, sus dardos continuaron con el mismo enfasis: “Árbitro ctm. Anda a celebrar con ellos, cagón qlo!!! (sic)”, expresó.

Las historias de Nicolás Castillo en Instagram.

El presente del delantero

Tras su paso por Necaxa, Nicolás Castillo lleva casi dos años alejado del fútbol. Sin embargo, Universidad Católica le dio la oportunidad de entrenar y ahora es parte del grupo, pensando en sumarse para el próximo año. Estoy agradecido por toda la gestión que se pudo hacer. Le doy las gracias al club y a toda la gente que lo hizo posible”, dijo en una entrevista que publicó la institución estudiantil.

“Me estoy poniendo a punto en la parte física. Venía entrenando, pero no con un equipo, y me he sentido bastante bien, bastante mejor de lo que pensábamos. En las pruebas físicas salí bastante bien y desde esa base comenzamos a trabajar y ya estoy haciendo cosas con balón y trabajando con el grupo”, explicaba.

En esa instancia, dejaba en claro su fanatismo por el club de la franja. “Siempre seré un hincha de Católica y Católica estará primero que cualquier cosa. Se que no han sido meses fáciles, pero el cuerpo técnico que llegó, y el equipo, tiene las ganas de sacar esto adelante y colocar a Católica dónde se merece”, señalaba.