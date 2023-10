¿Es una fracaso si Colo Colo no gana un título?: la sorpresiva y tajante respuesta de Gustavo Quinteros

Colo Colo espera dar el último paso para llegar a la final de la Copa Chile. Para lograrlo, deberá enfrentar a un complicado rival. Cobreloa, uno de los serios candidatos para regresar a la Primera División aparece en el camino hacia el objetivo del Cacique.

Ambos clubes se enfrentaron la semana pasada en un partidazo que terminó igualado 2-2, dejando la llave abierta para este miércoles. En la previa de este duelo el técnico de los de Macul, Gustavo Quinteros, tomó la palabra para referirse a este enfrentamiento.

“Vamos a poner lo mejor que creemos que está de acuerdo a las características del rival. Venimos de jugar un partido exigente no solo en lo físico, sino que en lo psicológico. Entrenamos con algunos cambios, no van a ser muchos, pero con algunos jugadores más frescos. No habrán muchas variantes, pero sí algunas y esperemos que sean positivas” comenzó señalando en conferencia de prensa.

Allí también entregó su punto de vista sobre si es que los naranjas optaran por dejar de lado la Copa Chile para centrarse en la definición del ascenso. “La verdad que no creo, nosotros también vamos a pelear los dos torneos. Aunque ellos estén arriba, no dosificarán. Tiene buenos jugadores por bandas, dos delanteros centro peligrosos. Tiene recambio atrás, es un equipo que tiene un plantel importante y por eso está donde está. Vamos a enfrentar a un rival muy difícil, más aún que con Católica. Nosotros estamos preparados y es muy probable que no entren del inicio los que están tocados. Hay que superar al rival desde lo futbolístico, sino se puede ahí, desde la garra y corazón”, avisó.

Luego siguió con los elogios para Cobreloa: “Vamos a jugar contra un equipo que juega bien. Para nosotros es un clásico nacional, siempre existe la rivalidad con un equipo clásico del norte y hoy está peleando por ascender. Es muy fuerte”.

“Hoy estamos enfocados en Copa Chile y es un partido que da el pase a una final. Hemos entrenado muy bien y cada uno en la posición que corresponde. El trabajo de estos dos días han sido recuperación y algunos tácticos para recordar lo que tenemos que hacer, además de los video del rival”, puntualizó.

Cobreloa y Colo Colo empataron 2-2 en el duelo de ida de la semifinal de la Copa Chile. Foto: Agencia Uno.

Además, Quintero aprovechó para defender la actual campaña del club, descartando que la temporada sea un fracaso si es que no consigue los objetivos de obtener la Copa Chile y el Torneo Nacional.

“Para nada es una mala temporada. Tenemos y tuvimos toda la campaña inconvenientes que sacamos adelante. Hemos jugado con pocos de los que llegaron a reemplazar a los que se fueron. Jugamos casi toda la temporada con chicos de 18 años y varios. Son cuatro o cinco, en Copa hasta siete”, afirmó.

“Eso es positivo para el club porque tenemos jugadores en selección, uno en Uruguay, como Alan Saldivia. Lo mismo para Vicho (Pizarro), Damián, Bruno (Gutiérrez), (César) Fuentes. La mayoría son chicos de la cantera con temporada positiva, que aportaron con lo suyo y están peleando en dos campeonatos. Para mí es una temporada positiva, más allá de si llegamos primeros o no”, explicó.

Pensando en el receso

Debido al próximo inicio de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 la actividad del fútbol de la Primera División tendrá algunas semanas de receso. Por lo mismo, Gustavo Quinteros apuntó a que se están realizando los contactos para fijar una serie de duelos con el fin de sostener el ritmo de competencia.

“Hay amistosos que las fechas y los rivales están prácticamente confirmados. Las fechas están ya puestas, pero hay una posibilidad de agregar uno más. Sería bueno, porque nosotros después de una semana tenemos que jugar el 7 de noviembre”, comentó el DT.

“Tenemos tres semanas para entrenar y tenemos que hacer cuatro amistosos para llegar el 7 de noviembre mejor de lo que estamos ahora. Recuperando un montón de jugadores que ahora no lo podemos tener y que pienso darles minutos”, agregó aunque sin confirmar fechas ni clubes.

Por lo pronto Colo Colo deberá prepararse para la semifinal de vuelta contra Cobreloa que está programada para este miércoles 4 de octubre a partir de las 19.00 horas en el estadio Monumental.