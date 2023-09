Renace un clásico: intenso empate entre Cobreloa y Colo Colo deja todo abierto hacia la final

Luego de siete años, se reeditó un partido con historia, que tiene agregado el rótulo de clásico. Las semifinales nacionales de la Copa Chile permitieron el reencuentro de Cobreloa con Colo Colo, y en Calama, un lugar en donde sí se hace sentir al Cacique que es visita. El choque de ida terminó con un intenso y trabajado empate 2-2.

Había una alta expectativa en la Región de Antofagasta por el choque entre naranjas y albos. No sólo por tratarse de una instancia decisiva del certamen, sino que también porque encontró a los loínos en el liderato del Ascenso, cuando restan tres jornadas para el final de la fase regular y tienen la primera opción de volver a Primera División, al día de hoy. Luego de golear a Cobresal el fin de semana, el Cacique reflotó sus aspiraciones de campeonar. Pese a que el domingo que viene tiene el clásico ante la UC, Gustavo Quinteros no aplicó dosificación. Salvo por cambios puntuales, no reservó a nadie en la visita al norte.

Particularmente en el primer tiempo, no se notó discriminación de categoría entre ambos elencos. Más allá de que Colo Colo llegó tras una exhibición ante el líder de la división de honor, en el Zorros del Desierto se sintió más incómodo, tanto por el trabajo de los calameños como por el encendido ambiente en las tribunas. Por lo mismo, le costó a los dirigidos de Quinteros encontrar calma en el campo rival.

Uno que fue protagonista de la jornada fue David Escalante. El centrodelantero argentino vivió el lance intensamente, yendo al choque contra los rivales, reclamándole al árbitro y jugando desde temprano con un parche en el mentón tras ir a un cruce con la cabeza ante Falcón. Chiquito abrió el marcador en los 18 minutos, aprovechando un grosero error del meta Fernando De Paul, quien dio un rebote en el área chica, dejándole en bandeja la opción de anotar al 9 loíno.

La propuesta de Cobreloa neutralizaba cualquier intento de los colocolinos, quienes no generaban peligro real en el área de Hugo Araya. En el otro lado de la cancha, Escalante seguía en la disputa con los rivales, siendo el primer defensa de los locales. Colo Colo encontró una ventana a través del remate de media distancia, al no penetrar con claridad en la zona de gol. En los 31′, Carlos Palacios empató con un golazo, sacando un disparo que dejó sin reacción a Araya. El ex Vasco da Gama hizo lo de siempre: partir desde la izquierda e irse hacia el centro. Así dio con el 1-1.

Para el complemento, el equipo de Quinteros salió con otra disposición y tuvo mayor control del juego. En ese sentido, la participación de Carlos Palacios era relevante. Pero la Joya debió ser reemplazado por lesión, lo que no es menor pensando que el domingo está el encuentro ante la Católica. Colo Colo cambió a sus dos ‘punteros’: Palacios, porque se resintió, y Bolados, porque no fue factor.

En los 63′, el juez Héctor Jona sanciona un penal para Colo Colo por una torpe y evitable infracción de Ballini sobre Falcón. Era la primera acción del volante naranja, quien había ingresado hace segundos. Ejecutó Leonardo Gil y puso el 2-1 para los albos, que jugaron de negro. Sin embargo, esa diferencia en el marcador duró sólo un par de minutos. Colo Colo no sostuvo lo que consiguió y, por otra parte, los cambios de Emiliano Astorga dieron resultado.

Gil ejecuta el penal y anota. FOTO: AGENCIAUNO

En los 69′, el ingresado Sergio Vergara (quien entró muy bien abierto por la derecha) es derribado por Wiemberg y Jona cobra la pena máxima. El transandino Cristian Insaurralde, otro que entró en el segundo lapso, asumió la responsabilidad y mandó a De Paul para el otro lado. Un 2-2 eléctrico y abierto. El desenlace podía entregar cualquier cosa.

Con sus armas, el Cobreloa puntero de la B logró hacerle compleja la visita a Colo Colo, que cuenta con el plus de un plantel con más alternativas y que tiene la ilusión concreta de retener la corona del campeonato local. Por lo mismo, es meritoria la presentación de los loínos, que le compitieron de igual a igual frente a la plantilla más cuantiosa del fútbol criollo.

Por lo tanto, la serie queda totalmente abierta de cara a la revancha, que será la próxima semana, en el Monumental. El ganador de la eliminatoria se cruzará ante Magallanes o Universidad de Concepción. Cabe recordar que la final de la Copa Chile 2023 es a partido único. Será el 20 de diciembre, en Iquique.

Ficha del partido

Cobreloa 2: H. Araya; R. Hernández, B. San Juan, B. Tapia, N. Palma; L. García (62′, M. Villarroel), F. Villagrán; B. Valdés (67′, C. Insaurralde), I. Jara (62′, M. Ballini), N. Gauna (62′, S. Vergara); y D. Escalante (67′, G. Gotti). DT: E. Astorga.

Colo Colo 2: F. De Paul; B. Gutiérrez, A. Saldivia, M. Falcón, E. Wiemberg; C. Fuentes, E. Pavez; L. Gil (87′, L. Benegas); M. Bolados (56′, J. Thompson), D. Pizarro y C. Palacios (60′, A. Bouzat). DT: G. Quinteros.

Goles: 1-0, 18′, Escalante, aprovecha un rebote de De Paul en área chica; 1-1, 31′, Palacios, con un remate desde fuera del área; 1-2, 65′, Gil, de penal; 2-2, 71′, Insaurralde, de penal.

Árbitro: H. Jona. Amonestó a Escalante, Ballini, Insaurralde (COB); Wiemberg, Gil, Pavez, B. Gutiérrez (CC).

Estadio Zorros del Desierto, Calama. Asistieron 8.975 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.