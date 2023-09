Las claves del repunte del Cobreloa líder de la B que amenaza a Colo Colo en la Copa Chile

Cobreloa y Colo Colo vuelven a verse las caras. No es partido cualquiera. Por la instancia ni por los rivales que entrarán a la cancha este miércoles, en el estadio Zorros del Desierto. En Calama no solo se vivirá la semifinal de ida de la Copa Chile. La mirada hay que situarla un poco más allá: se trata de la reedición de un enfrentamiento que entre ochenta y más allá de los 2000 se transformó en una de las principales rivalidades del fútbol chileno. Para los albos, de hecho, se trató del único rival que por momentos pudo ostentarle supremacía. Muchos se animaron a darle al enfrentamiento la categoría de clásico. Y a anteponerlo a otros duelos que reciben esa distintiva denominación.

Hoy, la realidad es bastante distinta a la de antaño. De partida porque los loínos han perdido importancia: llevan ocho años en Primera B, una realidad impropia de un club que incluso llegó a perfilarse como el cuarto grande del fútbol chileno. De hecho, albos y loínos no se encuentran desde 2016, cuando se midieron también por la Copa Chile. El Cacique se impuso en Calama por 1-2 y en Santiago por 1-3. Igualmente, en el norte el choque se vive con la intensidad de siempre: las entradas ya están agotadas.

Un presente feliz

Eso sí, el presente parece alentador para la escuadra que dirige Emiliano Astorga, que se dio maña para dejar en el camino a Cobresal, el líder de la Primera División, para meterse en la ronda de los cuatro mejores de la Copa Chile, con dos victorias (1-3 en El Salvador y 4-2 en Calama) en la llave que se jugó en agosto. En el Ascenso, ha tenido un septiembre impecable: despachó consecutivamente a Recoleta (1-2), Santiago Morning (2-1), Santa Cruz (2-0) y San Felipe (1-0).

Al margen del análisis futbolístico, que refleja la estabilidad que ha alcanzad el equipo naranja y que, naturalmente, avala tal producción, los efectos en la tabla de posiciones son notorios: los mineros se instalaron en el primer puesto de la tabla. Suman 48 puntos, producto de 14 victorias y seis empates en 27 encuentros. Han marcado 37 goles y han recibido 27. Superan por tres unidades a Deportes Antofagasta, aunque tampoco pueden confiarse demasiado, pues luego de los Pumas hay tres escuadras con 44 unidades: Deportes Iquique, Santiago Wanderers y Deportes Temuco. Todos están detrás del mismo objetivo: el retorno a la categoría de honor.

En las últimas horas, de hecho, el conjunto naranja recibió una mala noticia: el Tribunal de Disciplina sancionó al delantero David Escalante, quien acusó a su ex compañero Axl Ríos, expulsado en el partido ante Copiapó, en el que dejaron ir la promoción en la temporada anterior, de un presunto arreglo de partidos. “El año pasado teníamos muchos compañeros que estaban perdidos en las apuestas”, dijo, inicialmente, en DirecTV. “Axl Ríos, por darte un nombre, se hace echar a los 20 minutos del primer tiempo y nos deja con un hombre menos y a fin de año o al año siguiente termina yendo a Copiapó, al equipo que nos ganó la final”, había disparado. La corte deportiva le suspendió por dos fechas, por infracción del artículo 68°, letra a) del Código de Procedimiento y Penalidades. Eso sí, la sanción no rige para el choque ante los albos.

David Escalante, referente ofensivo de Cobreloa (Foto: Agenciauno)

Aún así, hay optimismo. “Ha sido un muy buen año. En los dos campeonato hemos andado bien. Se han cumplido varias metas. Este partido con Colo Colo es una motivación extra. Por jugar con un equipo de Primera División, por lo que significa para Cobreloa jugar con Colo Colo, un clásico de antaño. Eso motiva mucho más. Esperamos hacer un muy buen encuentro, estar a la altura del partido”, manifestó el técnico Emiliano Astorga en la conferencia de prensa previa, asumiendo la importancia del duelo.

Formación mixta

Escalante comandará la ofensiva naranja frente al Cacique. Es una de las claves para la eficacia ofensiva de la escuadra de la región de Antofagasta. Sin embargo, su presencia se explica más bien por la inactividad a la que fue condenado justo cuando más se le necesitaba en el torneo de la B. Emiliano Astorga anunció sin tapujos que frente a los albos dispondrá una formación mixta, pues su prioridad estará puesta en el desenlace del torneo de la categoría promocional y en la consecución del gran objetivo institucional: volver a Primera.

Emiliano Astorga, director técnico de Cobreloa. (Foto: Agenciauno)

“Hay algunos recambios. No tanto por el descanso, sino porque hay jugadores que están un poco tocados. No hay que olvidar que tuvimos dos partidos consecutivos en una semana y fueron partidos muy fuertes. Voy a darles descanso a algunos para recuperarlos y tenerlos para el viaje a Temuco”, anticipó. “Eso no significa que vaya a ser un equipo débil. Todo lo contrario. El equipo que estamos parando ha jugado, lo viene haciendo constantemente. Debería ser un equipo fuerte igual y con la misma expectativa de ganar este partido de local”, precisó Astorga.

De acuerdo a la señal que entrega el técnico, los mineros alinearán a Araya; Hernández, San Juan, Palma y Cáceres; Villagrán, García y Jara; Parra, Escalante e Insaurralde.