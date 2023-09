Tribunal de Disciplina sanciona a David Escalante tras denunciar un presunto arreglo de partidos

El 22 de agosto pasado, David Escalante denunció en una entrevista con DSports un presunto amaño de partidos tras el encuentro en Calama que definió el segundo ascenso el año pasado entre Cobreloa y Copiapó, resultado que terminó con victoria por 5-0 del cuadro de la Tercera Región.

“El año pasado teníamos muchos compañeros que estaban perdidos en las apuestas. Entonces, la duda lamentablemente está, pero no hay pruebas. Pero no nos pueden echar la culpa a todos, tampoco. Si no tienen pruebas, ellos tienen que salir a decir con nombre y apellido y si tienen pruebas, mandarlos en cana, como tiene que ser”, señaló.

El experimentado atacante no se quedó ahí y no tuvo problemas en señalar a uno de sus compañeros que fue protagonista en esa dolorosa tarde para los naranjas. “Axl Ríos, por darte un nombre, se hace echar a los 20 minutos del primer tiempo y nos deja con un hombre menos y a fin de año o al año siguiente termina yendo a Copiapó, al equipo que nos ganó la final”, lanzó.

En aquel encuentro, Ríos recibió dos amarillas en cinco minutos y se fue a las duchas, condicionando el resto del partido. Una vez que se conoció su fichaje en el elenco que en ese entonces dirigía Héctor Almandoz, fue el propio Emiliano Astorga, DT calameño quien se molestó. “Qué bueno que llegue a Copiapó. Qué bueno por él”, ironizó, para luego agregar sin pelos en la lengua: “En el fútbol pasa de todo. No quiero meterme en las patas de los caballos, pero ahí está a la vista”.

La sanción

Precisamente, esta acusación indignó al cuadro de la Región de Atacama, que decidió denunciar a Escalante frente al Tribunal de Disciplina de la ANFP, que luego de estudiar los antecedentes decidió castigar al goleador loíno con una suspensión de dos partidos.

El fallo fue unánime y se sustentó en la infracción del artículo 68°, letra a) del Código de Procedimiento y Penalidades, por lo que Chiquito quedará fuera de dos de los tres partidos que le restan del Torneo de Primera B, donde los Zorros del Desierto lideran en solitario y tienen la gran opción de regresar a la división de honor.