“Somos un club francés”: Presidente del PSG sale a responder la crítica de Lionel Messi

Las palabras de Lionel Messi definitivamente no cayeron bien en París. Es que hace unos días, el astro argentino se quejó por el trato que recibió en el PSG, su ex club, luego de ganar el Mundial de Qatar 2022.

El hoy jugador del Inter Miami de la MLS apuntó a la dirigencia del elenco capitalino por haber sido “el único jugador que no obtuvo reconocimiento entre los 25 jugadores (del plantel de la Albiceleste)”.

De todas formas el “10″ argentino no quiso hacer más polémica sobre ese hecho, mostrándose comprensivo al decir que “era entendible. Estaba en el lugar al que le habíamos ganado la final y por el que ellos no salieron campeones otra vez”.

Sin embargo, esa situación parece haber sido un factor importante para que el rosarino decidiera partir de Francia, ya que -según confesó- su paso “no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo, y si bien no estaba bien yo ahí, me tocó ser campeón del mundo”.

Como se podía prever, los dichos de la “Pulga” no cayeron bien en el elenco galo. Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, salió al paso de las declaraciones del trasandino al señalar que “fuera se habla mucho, no sé qué hizo o qué no dijo. Como todos vieron incluso publicamos un video, felicitamos a Messi en los entrenamientos y también en privado pero, con todo respeto, somos un club francés”.

Al respecto, el dirigente catarí aclaró que evitaron hacer un reconocimiento mayor “por respeto al país que derrotó, a sus compañeros franceses en el equipo y a nuestros seguidores. Fue delicado hacer la fiesta en el estadio”, manifestó.

Cabe recordar que Messi permaneció dos temporadas en el club, entre los años 2021 y 2023, consiguiendo tres títulos: dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

“Kylian merece el Balón de Oro”

Al Khelaifi aprovechó de aclarar la situación actual de la gran estrella del equipo, Kylian Mbappé, con quien ha vivido una tensa relación en el último tiempo por su negativa a renovar el contrato que vence en 2024. De hecho, esa decisión del ariete fue el motivo del castigo que le aplicó el club, que lo mantuvo al margen del plantel por tres semanas durante la pretemporada.

“Los problemas que tuvimos se quedaron en familia y Kylian es parte de esa familia. Estoy orgulloso de lo que hace y de lo que hace todo el equipo”, confesó el mandamás del cuadro parisino.

Finalmente, señaló que el delantero es “el mejor jugador del mundo y, en mi opinión, merece el Balón de Oro”, concluyó.