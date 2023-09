Hay campeonato: Colo Colo se florea ante un irreconocible Cobresal y va a la caza del líder

Si Colo Colo quería mantener vivo el objetivo de ser campeón tenía prohibido tropezar, más aún si al frente estaba Cobresal, el líder del Torneo Nacional. El Cacique no sólo cumplió con la tarea, sino que lo hizo con una inusitada holgura. Pocos se atrevían a proyectar que los albos le iban a anotar cuatro goles al puntero antes del descanso. Pero sucedió. Exhibiendo toda la contundencia que le faltaba, goleó por 6-0 y va a la caza de los mineros.

Había aroma de final en el Monumental, más allá de que arrancaron el pleito con 10 puntos de diferencia. Por lo mismo, si los de Gustavo Huerta salían airosos de Pedrero daban un paso adelante en busca de la corona. No obstante, el encuentro fue absolutamente favorable para Colo Colo, que volvió a contar con su tridente ofensivo titular (Thompson, Pizarro y Palacios), que resultó clave.

Ya sea por el vértigo que puede provocar estar en la cima de la clasificación (y cuando queda poco para el final), o por los propios méritos del rival, lo concreto es que la presentación de los albinaranjas fue directamente irreconocible. No se vio nada del equipo más regular de la temporada, destacado (y con razón) por los medios. Los albos desnudaron las falencias de un elenco que lo pasó muy mal en Santiago.

El Cacique se demoró un par de minutos para quedar 2-0 arriba, comenzando a cimentar la victoria. En los 20′, Damián Pizarro abrió el marcador con un remate bajo de zurda. Dos minutos más tarde, llegó el segundo de César Fuentes, capturando el balón en área chica. En ambas acciones fue clave la participación de Jordhy Thompson por el lado derecho del ataque colocolino. La defensa cobresalina sufrió todo el primer tiempo.

El propio Fuentes volvió a aparecer en el marcador en los 32′, para el 3-0, rompiendo desde el medio. Puede ser coincidencia o no, pero el juego de Colo Colo se hizo más claro y vertical sin Esteban Pavez (suspendido). En los 45′, Damián Pizarro hizo el cuarto con una definición impecable, picándole el balón a un entregado meta Requena.

El equipo de Gustavo Quinteros fue tan punzante como eficaz, mientras que Cobresal hacía su presentación más pobre del año, justo en un momento de definiciones. Las caras del cuerpo técnico eran elocuentes.

La goleada se amplió en el complemento. Si bien la visita cerró espacios, igual fue vulnerable. En los 51′, Vicente Pizarro convirtió el quinto. Luego, en los 66′, un autogol de Marcelo Jorquera completó el set. Para peor, Cobresal terminó con 10 por la expulsión del zaguero Diego Céspedes, uno que va a soñar con los delanteros albos.

Los mineros siguen siendo líderes, pero ahora con siete puntos de diferencia con Colo Colo. Los blancos tienen un partido menos, ante Magallanes. Hay campeonato, a seis fechas del final.

Ficha del partido

Colo Colo: B. Cortés; B. Gutiérrez, A. Saldivia, M. Falcón, E. Wiemberg; C. Fuentes, V. Pizarro; L. Gil (75′, A. Bouzat); J. Thompson (67′, M. Bolados), D. Pizarro (75′, L. Benegas) y C. Palacios (67′, P. Parra). DT: G. Quinteros.

Cobresal: L. Requena; G. Pacheco, D. Céspedes, F. Alarcón (46′, C. Toro), M. Jorquera; A. Camargo, C. Mesías (46′, N. Sepúlveda); F. García (75′, M. Filla), L. Valencia (46′, L. Vásquez), C. Munder (46′, G. Lezcano); y C. Waterman. DT: G. Huerta.

Goles: 1-0, 20′, D. Pizarro, tiro bajo de zurda; 2-0, 22′, Fuentes, le queda el rebote en área chica; 3-0, 32′, Fuentes, define tras pase de D. Pizarro; 4-0, 45′, D. Pizarro, se la pica a Requena; 5-0, 51′, V. Pizarro, remate de zurda que se desvía; 6-0, 66′, Autogol de Jorquera.

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Gil (CC); Céspedes, Munder (CSL). En los 71′, expulsa a Céspedes con doble amarilla.

Estadio Monumental. Asistieron 35.078 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.