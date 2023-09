Gustavo Quinteros se quita presión en Colo Colo: “No siento responsabilidad de ser campeón”

Colo Colo se juega la chance de seguir en carrera la lucha por el bicampeonato. Actualmente está a 10 de puntos del líder Cobresal y tiene un partido menos, por lo que el partido de mañana frente a los mineros, en el estadio Monumental, asoma como una instancia fundamental para seguir adelante a solo siete fechas del final.

A pesar de esa urgencia, el técnico albo Gustavo Quinteros se mostró tranquilo y recordó las dificultades de esta temporada. “Yo creo que los objetivos deportivos se pueden cumplir cuando tienes un proceso como el 2022, ahí sí tienes la responsabilidad total de ser campeón y de clasificar a Libertadores, pero este año fue complicado. Yo creo que hicimos un año positivo porque hay chicos que jugaron copas internacionales, que están peleando el campeonato y la Copa Chile, y están siendo cada vez mejores. Se está cumpliendo un proceso distinto al del año pasado”, comenzó explicando.

En esa misma línea, reconoció que el título no es una obligación. “Entonces, yo no siento responsabilidad de salir campeón porque el proceso se dio así no porque lo hemos planificado nosotros o los dirigentes, pero tuvimos que rearmar y utilizar la cantera del club”, sostuvo. Y añadió: “Estamos contentos con el proceso, estamos peleando el campeonato y estamos muy cerca de la Copa Chile. Yo estoy en un proceso distinto al del año pasado y quiero cumplir objetivos deportivos, clasificar a Copa y y ojalá ganando la Copa Chile”.

Su continuidad

El técnico también tuvo palabras para su continuidad, pues termina contrato en diciembre. “Pienso partido a partido, tengo contrato hasta diciembre y nos sentaremos con la dirigencia. Los escucharé y me escucharán, y ahí se puede dar que pueda seguir o no”, manifestó.

Asimismo, realizó un análisis de su estadía. “Hoy estoy contento en Colo Colo, estoy muy feliz, hicimos las cosas bien, conseguimos los objetivos más importantes. Nos faltó reforzar al equipo campeón para conseguir cosas internacionales. Nosotros no pudimos hacerlo, hoy estamos en un proceso distinto, y en un futuro yo creo que club hará esfuerzos para que pueda fortalecerse un equipo que pueda pelear cosas internacionales”, sentenció.

Finalmente, elogió el trabajo de Gustavo Huerta, DT de Cobresal. “Con Cobresal, desde el 2019, que me encuentro con Gustavo Huerta y lo felicito; arma buenos equipos, es un gran profesional y este año empezó y mantiene un nivel de sacar muchos puntos. Más allá del juego, el equipo sacó muchos puntos y viene muy bien y lo felicitaré por la temporada que está haciendo”, remató.