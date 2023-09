La desconocida pelea entre Luka Tudor y Marcelo Bielsa en su paso por Newell’s Old Boys

Luka Tudor es uno de los nombres más recordados que quedó de la Copa del Mundo Sub-20 organizada por Chile en 1987. El formado en la Universidad Católica defendió durante años esa camiseta, además de pasos por Colo Colo en el final de su carrera o por Newell’s Old Boys en 1992.

Precisamente mientras se desempeñaba en Rosario el exdelantero fue dirigido por un viejo conocido: Marcelo Bielsa. Tudor contó las increíbles gestiones que hizo el Loco para llevarlo a jugar a Argentina, las que incluyeron hasta visitas a la casa de sus padres: “Estaba en Suiza y el Loco Bielsa me empezó a buscar. Va a la casa de mis papás, los enferma, los entrevista, ve videos, etc. Hasta que llegué a Newell’s. Fui el único chileno que jugó en un club con Bielsa”, comenzó diciendo a TNT Sports.

Sin embargo, las cosas no funcionaron como él esperaba producto de las lesiones que lo comenzaron a aquejar: “En Argentina tuve muchos problemas físicos porque el ritmo era una locura”.

Se pelearon

Así, Tudor da detalles de un conflicto que lo enfrentó con Bielsa precisamente por la falta de minutos que estaba teniendo en Newell’s: “Me peleé con él, porque uno es pelotudo como jugador, y siempre quiere jugar”.

En una de las medidas del DT por los problemas físicos que arrastraba el chileno, lo envió a jugar con la reserva, lo que no terminó bien: “No me ponía mucho en cancha y una vez me mandó a jugar con la reserva. Me fue a felicitar por los goles y yo le dije que quería jugar en Primera. Agarró sus cosas y se fue”.

Luka Tudor con la camiseta de Newell's en 1992.

De igual forma, a pesar de los desencuentros y de que anotó sólo dos goles con la camiseta de la Lepra, el exdelantero se coronó campeón de la Primera División de ese país ese año, ayudados por un plantel que contaba con nombres de la talla de Fernando Gamboa, Mauricio Pochettino, Eduardo Berizzo, Gerardo Martino, entre otros.

Cabe destacar que Tudor, hoy con 54 años, se retiró de la actividad profesional en 1997, luego de un año en Colo Colo en el que también se vio seriamente afectado por las lesiones.