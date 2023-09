Arturo Vidal no deja atrás sus rencillas con Sampaoli: “Sal de aquí, pelado”

Arturo Vidal no olvida el quiebre de su relación con Jorge Sampaoli. El volante ya ha dejado en claro que entre ambos ya no existe la amistad de antaño. De tal manera que ahora aprovecha cada instancia que tiene para criticar al estratega. En esta ocasión se dio en medio de una transmisión que el futbolista realizaba en su canal de Twitch.

El mediocampista estaba reaccionando a los mejores goles de la Roja en la última década. En rigor, a los más gritados, según el criterio del realizador del video. Lógicamente, el período con el casildense como DT del Equipo de Todos tuvo muchas de las conversiones expuestas en el metraje, por lo que su presencia se dio en varios pasajes de la recopilación.

Cuando sale en cámara por primera vez, Vidal no tuvo ningún reparo en exponer el rencor que le tiene a su exentrenador. El King veía uno de los tantos de Eduardo Vargas a Brasil, en un amistoso de 2013, cuando se enfocó a Sampaoli. “¡Ah! Sal de aquí vo’ (sic), pelado”, fueron las palabras del formado en Colo Colo.

Vargas, protagonista

Uno de los más elogiados por Arturo Vidal en su transmisión fue Eduardo Vargas. El ex Bayern Múnich, incluso, se atrevió a pedir el retorno del ariete del Atlético Mineiro a la Selección, en caso de recuperarse bien de su lesión y encontrar la continuidad que ha perdido. “El Edu, weón (sic), es bueno. Tiene que recuperarse. Ojalá pueda estar, porque es goleador”, señaló.

Arturo Vidal y Eduardo Vargas celebran juntos un gol ante Bolivia en la Copa América 2016. Foto: Pablo Vera/AgenciaUNO

Tras algunos minutos, en el video se vio la segunda conquista del ex Universidad de Chile ante Perú, en la semifinal de la Copa América 2015. En ese momento, la petición del ex Inter de Milán fue más directa y enfática. “¿Cómo no vamos a tener al Edu? Después, si está bien, te puede meter un gol de estos en cualquier momento. ¡Cómo le pega! Increíble”, insistía.

El otrora Flamengo va más allá y repasa las cualidades ofensivas que le daban Sánchez y Vargas a la selección chilena cuando conformaban dupla de ataque. “Eduardo y Alexis, más Puch o el Chapita (Fuenzalida), eran súper rápidos. En los contragolpes llegábamos con caleta (sic) de gente”, agregaba.

A su modo, Vidal se deshacía en elogios cada vez que la recopilación tenía al bigoleador de América como protagonista. “El Edu tiene sus cosas. Cabro culiao (sic) es más bueno que la cresta”, dijo al ver un tanto de Turboman ante los del Rimac, en Lima, en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Finalmente, el futbolista del Athletico Paranaense realiza una promesa. Al observar un gol suyo ante Camerún, en la Copa Confederaciones, dice que volverá a tener su mejor nivel una vez que supere la lesión de rodilla que lo llevó a ser intervenido tras el partido ante Colombia. “¡Que golazo! ¡El King! Ese Vidal era de puta madre, loco (sic). Va a volver. Así voy a volver”, lanzó.