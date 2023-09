Eduardo Vargas sufre lesión en Brasil y será baja por varias semanas en el Atlético Mineiro

Eduardo Vargas no lo pasa bien en el Atlético Mineiro. El ariete está cortado por Luiz Felipe Scolari. Ha sido citado a solo uno de los últimos 10 compromisos de su escuadra. Cuando entró en la nómina fue al banco y jugó 32 minutos. A su escasa participación en el equipo, se le suma que el viernes se lesionó en el entrenamiento.

“El jugador Vargas sufrió un importante esguince en la rodilla izquierda durante el entrenamiento de ayer. El atacante se someterá a un tratamiento conservador, bajo observación médica y será reevaluado semanalmente. Vargas ya inició fisioterapia en Ciudade do Galo”, informaron desde la institución gala este sábado.

La noticia golpeaba al ex Cobreloa justo antes de que sus compañeros vencieran por la cuenta mínima a Botafogo, escalando al noveno lugar del Brasileirao. Pese a que sumaba pocas apariciones, Vargas venía entrenando con el equipo titular del Mineiro, ya que Hulk estaba suspendido para el enfrentamiento de este fin de semana. Finalmente, el chileno no pudo estar.

Eduardo Vargas vive un momento complicado.

Junto a lo anterior, el ex Universidad de Chile no anota desde mayo, alcanzando una de sus sequías goleadoras más extensas de los últimos años. Su última conquista fue en la sexta fecha de la máxima competencia brasileña, ante Internacional de Porto Alegre. Ese día, celebro llevándose ambas manos a sus oídos, haciendo el gesto conocido como “Topo Gigio”. No obstante, las críticas no cesaron.

Sin ir más lejos, esa es la única vez que el bigoleador de Copa América llegó a convertir en el presente Brasileirao. En total, acumula tres dianas en todo el 2023. Las otras dos fueron entre febrero y marzo, en el Campeonato Mineiro.

Amenazas a Vargas

No son los días más felices del otrora goleador de la Roja en Belo Horizonte. Hace algunas semanas, Turboman fue visto en una discoteca por fanáticos del Atlético, generando la indignación de una parte de la hinchada del club.

La hinchada del Atlético Mineiro amenazó al ex seleccionado nacional.

Un grupo de barristas persiguieron al futbolista en el club nocturno, pero Vargas pudo escapar de la emboscada. De todas maneras los protagonistas de los hechos se dieron el tiempo de realizar un video en donde, con duros términos e insultos de por medio, exigieron la salida inmediata del artillero del equipo.

“¿Qué estás pensando? ¿Qué pasa con el dinero del Gallo? Si este tipo no rescinde por su contrato, la mierda se volverá loca, como una amenaza”, lanzan en el video.

“Va a ser un clima, ni siquiera hostil, va a ser un clima desagradable. ¿Por qué nosotros dejamos a la familia, dejamos al niño, dejamos todo en casa? Porque nuestro mayor objetivo es el Gallo. Entonces Belo Horizonte no va a ser una zona de ocio”, complementaron.