El Toulouse de Gabriel Suazo empata sin goles con el Marsella

Gabriel Suazo tuvo que cambiar el chip de Eliminatorias de inmediato. A solo cinco días de haber disputado los 180 minutos de la ventana internacional frente a Uruguay y Colombia, el lateral nacional apareció entre sobre el Vélodrome para defender los colores del Toulouse.

Se trataba del duelo válido por la quinta fecha de la Ligue One. El cuadro violeta frente al Olympique de Marsella, ex escuadra de Alexis Sánchez y que tuvo una renovación total de cara a esta temporada. Dos equipos que aspiran a estar en los puestos altos de la tabla, pero que tras 90 minutos no se hicieron daños en la ciudad portuaria francesa.

Cotejo que además solo contó con la presencia del ex capitán de Colo Colo por veinte minutos. Los viajes y el desgaste de enfrentar a dos naciones de peso en Sudamérica, llevaron a que Carles Martínez, entrenador del Toulouse, optara por cuidar al seleccionado nacional, optando porque ingresara recién al minuto 72 del encuentro.

Pocos minutos de juego, que de todas formas no impidieron que Suazo dejara su huella en el cotejo. En una de sus primeras acciones tras haber ingresado por Moussa Diarra, tuvo una acción en la que trancó la pelota con la cabeza, salvando un tiro de esquina en contra de su equipo. La jugada fue aplaudida por los hinchas del Toulouse, quienes destacaron en redes sociales la entrega del cuatro de la Roja.

De todas formas el resultado no se movió y ambas escuadras empataron sin goles durante la tarde del domingo. Los del lateral chileno quedaron en la 12° posición de la liga, son apenas seis puntos en cinco encuentros disputados. Consiguieron una victoria en la fecha inaugural, pero después cayeron en una serie de malos resultados, logrando tres empates y una derrota en las semanas siguientes.

Este jueves tendrán la chance de cambiar la realidad del equipo, ya que será su debut por Europa League. Los franceses tendrán que viajar a Bélgica para enfrentar al Union Saint Gilloise y se espera que el chileno sea desde el arranque. Será su primer encuentro a nivel europeo de su carrera, algo que tiene asegurado vivir en al menos cinco oportunidades más dentro del actual curso. Su rival más duro será sin dudas, el Liverpool. El 26 de septiembre tendrá que ir a Inglaterra.

El Marsella por su parte se posiciona en la parte alta, con nueve puntos en cinco encuentros y a solo dos unidades del actual líder de la campaña, el Marsella. El poderoso PSG en cambio, queda en quinto en el torneo local, con ocho unidades. Los dirigidos por Luis Enrique no han podido encontrar la forma y sufrieron su primera derrota este fin de semana, cayendo por 2-3 ante el Niza.