Triunfo épico del Submarino: el Villarreal celebra en el último minuto con Ben Brereton en la cancha

La era de Pacheta en el Villarreal arrancó con el pie derecho. Alexander Sorloth marcó una agónica anotación que selló la segunda victoria de la temporada para el equipo groguet. El Submarino Amarillo se impuso por 2-1 sobre el Almería. En tanto, Ben Brereton ingresó en el cierre y solo disputó cinco minutos.

El cuadro visitante no fue un rival sencillo. Tuvo un gran inicio y se puso en ventaja al final de la primera mitad. En el 43′, Sergio Akieme parecía marcar un gol psicológico, que los mandaría al descanso con la balanza cargada hacia su lado.

Sin embargo, la reacción de los locales no tardó en llegar. Gerard Moreno marcó el descuento en el quinto minuto de adición. Carlos Moreno arremetió por izquierda y sacó un preciso pase para Alex Baena. El volante no pudo controlar y el balón le rebotó. El capitán del Villarreal capturó la pelota y no falló desde el punto penal. Se fueron en igualdad a los vestuarios.

El Almería había sido notoriamente superior. ¿Su principal arma? Las transiciones rápidas y contragolpes. Así lograron hacer daño en la zaga castellana. La débil defensa del Submarino Amarillo se tambaleó constantemente ante las arremetidas de la visita.

El Villarreal, por su parte, tenía una clara superioridad con el balón. No obstante, su ventaja en este ítem fue en vano. No tuvieron una posesión efectiva y no lograron transformarla en ocasiones de peligro. De todas formas, lograron sostener el resultado.

Ben Brereton ingresó en el cierre del encuentro. Concretamente, en el minuto 85. El chileno no tuvo mucha participación, por lo que no pudo hacer mucho. En detalle, tocó el balón en 12 oportunidades. Entregó diez pases, todos correctos, y cometió una infracción.

Cuando todo indicaba que el duelo finalizaría en igualdad, llegó el agónico gol de Sorloth. El empate se preveía como lo más justo, sin embargo, Al berto Moreno desbordó por izquierda y sacó un preciso centro al segundo palo. El noruego se impuso en altura y selló el 2-1 definitivo, desatando la algarabía en el Estadio de la Cerámica. José Rojo Martin, más conocido como Pacheta, arrancó de la mejor forma su estancia en el Villarreal.

Disconforme

A pesar del valioso triunfo, Pacheta no quedó conforme con lo realizado por su nueva escuadra: “No podemos correr tanto para atrás y hay que generar más ocasiones, pero esto se arregla mejor cuando ganas”, indicó después del partido.

“Hemos corrido mucho, pero hay que correr mejor. El problema lo tengo yo ahora. Ellos (los jugadores) han puesto todo lo que podían y ahora me toca a mí darles las herramientas para que disfruten más, porque hoy hemos sufrido y no hemos estado finos”, complementó.

El técnico del Villarreal valoró lo realizado por el Almería y catalogó como “muy cruel” su derrota: “Nos va a venir bien este partido, hay que admitir los errores y olvidarlos. Y analizar las cosas buenas y repetirlas. Tenemos que intentar ser más tiempo el equipo de esos últimos minutos”, sentenció el estratega del Submarino Amarillo.