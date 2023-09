La selección chilena bajo la lupa de los históricos: los que ganaron y perdieron en la Roja tras la doble fecha de Eliminatorias

Terminada la primera fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, el balance de Chile es irregular. Un punto de seis, al igual que rumbo a Qatar, es una exigua cosecha para un equipo con pretensiones mundialistas, sobre todo, porque la mecánica de juego del equipo aún no aparece.

Y la cabeza del proceso es el técnico Eduardo Berizzo. El Toto solo había ganado tres partidos de los 11 que disputó antes del inicio de las Eliminatorias: todos fueron amistosos. Venció a las débiles Cuba y República Dominicana, mientras que el otro rival fue Paraguay. Y ahora, en el inicio de la competencia oficial, no logra enderezar el rumbo.

El equipo se vio sobrepasado por Uruguay en el estreno y, aunque el DT dijo que se quedaba con “la rebeldía” de su escuadra en ese primer duelo, lo cierto es que la Roja mostró su peor cara ante el renovado cuadro que hoy dirige Marcelo Bielsa.

Contra Colombia en Santiago las cosas cambiaron, aunque solo en parte. El entrenador realizó cuatro cambios respecto del debut, pero el cuadro no logró la profundidad necesaria para llegar al gol y terminó con un pobre empate sin goles.

Encima, la cuestionable decisión de hacer jugar al resentido Arturo Vidal puso en duda la conformación del equipo para el encuentro ante los cafetaleros, lo que provocó que, por ejemplo, Ben Brereton fuera al sacrificio.

“Esto solo pasa en un país bananero como el nuestro. Cómo es posible que en un partido importante como el del martes entre con un jugador disminuido. Hablo de Arturo Vidal. Se notó en el partido, nunca lo había visto correr tanto detrás de la pelota. No la tuvo en los pies, iba a apurar al arquero, al lateral y ahí demuestra lo que siempre ha sido, un maratonista. Estaba mal de la rodilla, hasta que hizo crisis y tuvo que salir. No puede entrar con un jugador disminuido, teniendo a un jugador de categoría en la banca como Charles Aránguiz”, sostiene Leonardo Véliz.

Y el Pollo agrega: “Dejémonos de estar supeditados a los nombres. Vidal es un nombre, muchos dirán que provoca respeto en los rivales. pero un Vidal en un ciento por ciento, no uno disminuido. Ahí dimos ventaja”.

Algo más mesurada es la opinión de Pablo Contreras. “Después del partido mucha gente dirá que no debería de haber jugado. Conozco a Eduardo Berizzo y lo más probable es que le haya planteado que no jugara, pero que los deseos e ilusión de estar siempre lo hayan convencido. No es culpa de Eduardo ni de Arturo. Podemos decir que se equivocó, pero esperemos que se recupere. Es ultra necesario para la Selección y siempre se necesita”, señala el exdefensa.

Los destacados

En el balance final, el nombre que más se repite entre los jugadores resaltados es el de Ben Brereton. No solo por su capacidad para generar acciones de gol, sino también por el sacrificio que mostró en ambos encuentros.

“Brereton levantó el nivel, sorprende con algunas acciones. El fragor y la intensidad que le pone en recuperar balones, con mucha velocidad… Mira de donde vino el recambio, desde fuera de Chile”, dice Véliz.

Contreras concuerda: “Brereton es uno de los nombres que lidera el recambio. Yo lo utilizaría más de punta que de carrilero. Es rápido y se podría generar más ocasiones como un 9. Hizo un sacrificio de área”.

Otro de los jugadores que aprobaron fue Matías Catalán, quien tuvo la complicada tarea de contener a la figura de los colombianos Luis Díaz, estrella del Liverpool de Jürgen Klopp. “Me sorprendió gratamente su actuación. Personalmente, no había tenido la oportunidad de verlo jugar, pero con esto se van sacando cosas en positivo”, dice el excentral de la Roja.

Uno de los nombres que surge de manera espontánea en el análisis es el de Rodrigo Echeverría. Así lo detalle el Pollo. “Me sorprendió, no solo por el tiro en el palo, sino que por la personalidad y el trabajo táctico que hizo en el mediocampo. Pisa el área, remata, es parte de un recambio real”, afirma.

“Jugadores como Echeverría hablan de que existen jugadores que pueden darle otras alternativas al equipo nacional”, agrega Contreras.

No aprueban

En un par de actuaciones tan irregulares como las que tuvo Chile son más los puntos bajos que los altos. En el duelo inicial frente a los charrúas, el lateral derecho Nayel Mehssatou fue uno de los más cuestionados. Una elección bastante extraña considerando lo difícil que es jugar en el Centenario, incluso, para los futbolistas nacionales más experimentados.

“No anduvo bien. Berizzo le ha dado varias oportunidades y no ha funcionado. No llegó en el momento justo de una selección como para demostrar sus cualidades”, reflexiona Véliz.

Asimismo, Contreras coincide con el pensamiento del Pollo: “Mehssatou no anduvo muy bien. Tal vez en su equipo rinda de buena manera, pero es un chico joven, que debe adecuarse a otro estilo de juego. El cuerpo técnico es meticuloso y lo debe de haber visto”.

Otro de los futbolistas que no cuajan completamente es Diego Valdés. “Es un jugador que no entra en el paladar del hincha ni de nadie. No es un futbolista que destaque, no está como para que sea uno de los titulares en la selección”, advierte el mundialista del ‘74.

Mientras que el zaguero en Sudáfrica 2010 aún no pierde la esperanza sobre el que es una de la figuras del fútbol mexicano: “Fue muy intermitente en los dos partidos. Tiene que ser convocado, pero la intermitencia es lo que ha afectado. Debe seguir mejorando y le puede entregar mucho al equipo”.

Otro de los que quedó en deuda fue Charles Aránguiz, sobre todo, en Uruguay, donde fue titular. El que tampoco se vio bien en pastos orientales fue Erick Pulgar. El volante del Flamengo fue de los más bajos. Sin embargo, mejoró mucho su imagen ante Colombia.

Por último, Brayan Cortés demostró que puede hacerse cargo del arco de la Roja. El iquiqueño no tuvo responsabilidad en los goles que recibió la Selección y cuando fue exigido, generalmente, respondió de buena manera. En ese sentido, nadie se acordó demasiado de Claudio Bravo.