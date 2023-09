Castrilli vuelve a la carga y le da la razón al enojo de Marcelo Bielsa en Ecuador por el penal no cobrado a favor de Uruguay

Ecuador terminó celebrando en el último partido contra Uruguay (2-1) en el marco de la segunda fecha de las Eliminatorias. Claro que sobre el final del encuentro hubo una polémica jugada que pudo significar un penal a favor de la escuadra de Marcelo Bielsa que tras la revisión del VAR la opción fue descartada.

Sin embargo, no todos quedaron conformes con la decisión. Uno de ellos fue el el árbitro argentino Javier Castrilli. A través de su cuenta de Twitter comentó: “Increíble penal de Galíndez sobre el delantero uruguayo en la última jugada del partido. Sampaio, fiel a su estilo, lo dio por terminado santiguándose... quizás, pidiéndole disculpas al Señor. Nobre en el VAR habrá hecho lo propio. Seguridad jurídica Conmebol 2023″, comenzó señalando en sus mensajes.

Luego, en otra publicación, añade: “Cuesta entender cómo Sampaio no sanciona este penal en la última jugada del partido, terminando el partido apresuradamente como para no darle tiempo al VAR. Inreíble”.

Y como si fuera poco, también reaccionó a otra situación que se dio en la jugada siguiente. “DOBLE PENAL!!! Luego del penal cometido por Galíndez sobrevino el de Rodriguez sobre Pellistri!!! TREMENDO!!!”, enfatizó.

También sacó a relucir el reglamento, apuntando que “a propósito de los que sostienen que ir a jugar el balón habilita llevarse por delante al adversario... lean las Reglas 2023/2024 (pag. 105) Jamás aparece que debe ser intencional para sancionar y sí habla de imprudencia... el arquero Galíndez no está justificado... fue penal”.

La explicación del VAR

Con el correr de las horas, la Conmebol difundió un video con la jugada en cuestión y la explicación para que el árbitro central desestimara cobrar penal.

“El arquero defiende la pelota y luego se choca los brazos con el rostro. El arquero defiende y después choca accidentalmente con su brazo. Para mí es totalmente accidental. El arquero defiende y luego su brazo pega en el defensa”, analizó Daniel Nobre quien estaba a cargo del VAR.

Su compañero Igor Benevenuto reafirma lo dicho con otra sentencia: “él no tiene como ver, defiende y después choca”.

Por último le resumen a Sampaio: “Está chequeado. Pelota del arquero, arquero defiende la pelota y a través de ese movimiento, choca con el rostros del jugador atacante que cabeceó. De manera accidental, totalmente accidental”.

Nueva reacción

Una vez conocida la información de los audios revelados por el videoarbitraje, Castrilli volvió a la carga. “La Conmebol salió a decir que el golpe de Galíndez a Torres fue ‘accidental’ y producto de la ‘acción de juego’… Y LA IMPRUDENCIA??? Qué dicen las Reglas???? SUBESTIMAN NUESTRA INTELIGENCIA…!!! BURROS”.

“Debiera explicársele a los cráneos de la Conmebol que Las Reglas de Juego penalizan la imprudencia. Es la IMPRUDENCIA la que genera accidentes. Decir ACCIDENTAL ya está sosteniendo que hubo algo que debió ser distinto a lo ocurrido: que el arquero debió evitar esos movimientos”, agregó.

“LA CONMEBOL NO LEGISLA y debiera cumplir con Las Reglas. La Conmebol sostiene que el golpe de Galíndez fue accidental. Las Reglas no juzgan la intencionalidad y sí la imprudencia. Pretender jugar el balón no habilita a golpear al adversario. NO ES POSIBLE CREER ESO”, añadió en otro mensaje.

Por último, sostuvo que “el audio difundido por la Conmebol justificando al árbitro Sampaio por no sancionar el penal que cometiera Galíndez es una falta de respeto al periodismo especializado. Los toman por boludos”, cerró.