Polémica en Ecuador: el supuesto penal de Hernán Galíndez que enfureció a Uruguay de Marcelo Bielsa

Ecuador logró celebrar en Quito. El Tri revirtió la desventaja inicial y venció por 2-1 a Uruguay de Marcelo Bielsa. La escuadra charrúa estuvo lejos del nivel que exhibió en la goleada frente a Chile.

En el tiempo de descuento, sin embargo, ocurrió una jugada que provocó los reclamos de Uruguay. Hernán Galíndez, en su afán de despejar el balón, chocó con las dos manos a Facundo Torres, volante de Orlando City. La jugada provocó que los charrúas se fueran contra el juez Sampaio, quien no dudó en no cobrar la falta y dar por terminado el cotejo.

Las redes sociales explotaron. Incluso, Javier Castrilli, el exárbitro FIFA, aseguró que el juez se había equivocado al no cobrar la falta. “Increíble penal de Galíndez sobre el delantero uruguayo en la última jugada del partido… Sampaio, fiel a su estilo, lo dio por terminado santiguándose… quizás, pidiéndole disculpas al Señor… Nobre en el VAR habrá hecho lo propio…seguridad jurídica Conmebol 2023″, ironizó.

En conferencia de prensa, Marcelo Bielsa evitó entrar en la polémica. “Son reclamos por ver una jugada de manera más favorable. Pero son cosas sin trascendencia, el árbitro acierta y se equivoca. No nos perjudicó y no creo que el árbitro haya tenido algún peso que influyera en el resultado. Lo que sí, como estábamos a un gol de diferencia, hay algunas jugadas que las reclamamos porque el partido se iba y el empate no llegaba”, cerró el rosarino.