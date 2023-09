El particular elogio de Marcelo Díaz a Argentina: “Son todos millonarios y se tiran de cabeza en todo momento”

Marcelo Díaz de vez en cuando utiliza sus redes sociales para analizar diversas situaciones. Esta vez ocupó su cuenta de Instagram para alabar a la selección argentina, luego de su categórica victoria ante Bolivia en La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias. La Albiceleste se impuso 3-0, confirmando su excelente momento.

En esta ocasión el exvolante de la Roja, que precisamente formó parte del equipo que le ganó las dos finales de Copa América a los transandinos, no ocultó su admiración por lo que ha construido el equipo de Lionel Scaloni y para ello escribió un potente comentario.

La historia de Instagram que compartió Marcelo Díaz.

“Juegan como un verdadero en su selección, juegan individualmente en los mejores equipos del mundo, tienen al mejor JUGADOR del mundo en sus filas, ganaron la Copa América, ganaron la Finalissima, son CAMPEONES DEL MUNDO, son todos millonarios y se tiran de cabeza en todo momento como si les faltara gloria deportiva”, expresó.

Y no se quedó ahí con sus elogios. “Son todos dignos de admirar y son un lindo ejemplo para el deporte en general”, prosiguió, para luego finalizar con un “viva el fútbol, carajo”.

La Albiceleste acelera

Sin Lionel Messi, Argentina demostró todo su poderío en su visita a Bolivia. Ni siquiera la altitud fue factor para imponerse ante el local por 3-0, con goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González.

La Pulga viajó a Bolivia, pero estaba algo complicado físicamente, por lo que el técnico Lionel Scaloni decidió no utilizarlo para evitar alguna lesión menor. A pesar de la sensible baja y la frustración de los 40 mil espectadores que repletaron el Hernando Siles, la Albiceleste no echó de menos a su máxima figura.