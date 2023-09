Argentina no necesita a Messi para vencer fácilmente a Bolivia en la altitud de La Paz

Cada vez que la selección argentina tiene que visitar Bolivia, reflota el tema de la altitud. Para los transandinos se hace traumático subir los 3.600 metros sobre el nivel del mar que tiene La Paz, la capital altiplánica. De hecho, jugadores como ‘Cuti’ Romero arribaron con tubos de oxígeno. Pero la realidad futbolística de uno y otro anula cualquier factor geográfico. La Verde sufrió recibiendo a la Albiceleste, que no necesitó a Lionel Messi para vencer claramente por 3-0 en su segunda presentación por las Eliminatorias al Mundial 2026.

La Pulga, el bastión de los campeones del mundo, llegó algo tocado a Bolivia. Si bien viajó con la delegación, el jugador del Inter Miami finalmente se quedó fuera de la citación. Ni siquiera fue suplente. Algo de frustración para los 40 mil espectadores que repletaron el estadio Hernando Siles y que fueron a ver al rosarino. Su lugar en la cancha y como capitán lo ocupó Ángel Di María.

Lionel Scaloni, quien ya había ganado en la capital boliviana en las Clasificatorias pasadas (2-1), mantuvo la base titular de su seleccionado. Hizo algunos retoques, fundamentalmente en la delantera. Además de la ausencia de Messi, tampoco inició Lautaro Martínez, reemplazado por Julián Álvarez, quien terminó siendo el 9 estelar en Qatar. Desde un inicio Argentina fue superior a la Bolivia de Gustavo Costas, un elenco que justificó en la cancha el cartel de ser el más débil de Sudamérica. Inofensivo y desganado, el local se fue al descanso pifiado por sus fanáticos.

Desde los 10 minutos, los transandinos comenzaron a acercarse con asiduidad a la portería de Viscarra. Mediante remates de De Paul y Fernández, los pupilos de Scaloni generaron riesgo. Ambas ocasiones se produjeron por fallas bolivianas en la salida. Jusino, el líbero, tuvo un primer tiempo para el olvido. La Verde era incapaz de contrarrestar el dominio argentino. Moreno Martins, su principal carta ofensiva, estaba muy abierto por la izquierda en vez de ir por el centro, su hábitat natural.

Si la propuesta boliviana ya era pobre, el partido se puso cuesta arriba con el 1-0 de Enzo Fernández, en los 31′. El volante del Chelsea rompió por el medio para conectar un pase de Di María, la llave de la visita en el partido. Minutos más tarde, Bolivia se quedó con 10 por la expulsión de Roberto Fernández, el lateral izquierdo, debido a una fuerte infracción. Ya tenía amarilla, sin embargo terminó recibiendo la roja directa tras revisión en el VAR.

Al filo del entretiempo, llegó la segunda estocada del campeón mundial. Tiro libre del Fideo y Nicolás Tagliafico impacta el balón con el hombro para vencer a Viscarra (42′).

Con un hombre menos y en desventaja, Bolivia claudicó tempranamente. El desarrollo del complemento dio la impresión de que la victoria albiceleste no corría ningún peligro. De hecho, por las acciones en las respectivas áreas, estaba más cerca el 3-0 de Argentina que el descuento altiplánico. Una de las opciones más claras para estirar la diferencia fue con un tiro de Julián Álvarez que rozó un poste, en los 70′.

El tiempo pasaba y los hinchas bolivianos entonaban “Messi, Messi...”, llamando al ídolo que fueron a ver y que finalmente no se puso los botines. La presencia del astro no se hacía necesaria, porque Scaloni cuenta con alternativas más que suficientes para suplir a su as de espadas.

Y como el partido estaba para el 3-0, finalmente se concretó en los 83′. El balón le quedó a Nicolás González y el futbolista de la Fiorentina saca un zurdazo que se cuela en la portería boliviana. El choque estaba más que sentenciado a estas alturas. Sin mayores contratiempos, Argentina superó el básico y escuálido planteo de Costas. El factor de la altitud sirve de poco si no hay un equipo relativamente sólido que saque un real provecho de aquello.

Los campeones del mundo marchan sin problemas rumbo a Norteamérica: dos partidos y dos victorias.

Ficha del partido

Bolivia: G. Viscarra; D. Bejarano, J. Quinteros, A. Jusino (46′, L. Haquín), J. Sagredo (73′, C. Algarañaz), R. Fernández; G. Villamil (26′, M. Villarroel), L. Ursino (46′, J. Cuellar), J. Arrascaita (62′, F. Saucedo); V. Ábrego y M. Martins. DT: G. Costas.

Argentina: E. Martínez; N. Molina, C. Romero, N. Otamendi, N. Tagliafico; R. De Paul (76′, E. Palacios), A. Mac Allister (85′, L. Paredes), E. Fernández (87′, A. Correa); A. Di María, J. Álvarez (85′, L. Martínez) y N. González (85′, A. Garnacho). DT: L. Scaloni.

Goles: 0-1, 31′, Fernández, remata tras pase de Di María; 0-2, 42′, Tagliafico, conecta con el hombro tiro libre de Di María; 0-3, 83′, González, con un zurdazo franco.

Árbitro: E. Ostojich (URU). Amonestó a Fernández, Villamil, Quinteros, Algarañaz (BOL). En los 36′, expulsa a Fernández (BOL) por juego brusco grave.

Estadio Hernando Siles, La Paz. Asistieron 40 mil personas, aprox.