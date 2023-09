Claudio Bravo da la talla en su retorno pero no alcanza: el Betis pierde en Escocia abriendo la Europa League

En Glasgow fue el arranque oficial de la temporada 2023-2024 para Claudio Bravo. Superada la lesión en el sóleo que le impidió ser considerado en los primeros partidos del Betis, por la liga española, por fin se volvió a poner los guantes, para la apertura del grupo C de la Europa League. Como visita, el equipo de Manuel Pellegrini abrió su participación con una derrota 1-0 ante el Rangers, en el Ibrox Stadium.

La reaparición del arquero chileno llegó en el momento preciso, porque los béticos no contaban con el portugués Rui Silva, la competencia de Bravo por el puesto, lesionado el fin de semana. Aprovechando esa coyuntura, se propició el regreso del ex Manchester City a la actividad. El meta nacional no jugaba oficialmente desde el 4 de junio, ante el Valencia, por la última fecha de LaLiga anterior. Luego tuvo presencia en algunos amistosos de pretemporada. Esa inactividad también repercutió en su ausencia de la selección chilena para las Eliminatorias.

Más allá de que se trató del debut en una competencia continental, los pupilos del Ingeniero debían mejorar la imagen luego de la desastrosa presentación ante el Barcelona el pasado sábado, en Cataluña, cayendo inapelablemente por 5-0, coincidiendo con el cumpleaños 70 del estratega. Para ese fin, Pellegrini dispuso de un equipo mayoritariamente titular, destacando el retorno al once estelar de Borja Iglesias, en lugar del brasileño Willian José.

Si bien fue el Betis el que llevó el peso del juego durante el primer tiempo, fue el Rangers el que tuvo la ocasión más clara, ocasionando la primera gran tapada de Claudio Bravo. En cuatro minutos, el 1 de los andaluces tapó un remate bajo de Matondo, evitando una desventaja tempranera. Sucedido esto, fue la visita la que tomó el control del balón.

En esa dirección, el más incisivo en ataque era el marroquí Ez Abde, puntero izquierdo. El ex Barcelona intentó al menos en tres ocasiones con remates hacia la portería escocesa, sin éxito. El Betis atacó más por esa franja que por la derecha, con Luiz Henrique. Isco también lo tuvo en los 28′, pero elevó un remate tras una acción personal de Bellerín. Los verdiblancos hicieron méritos para dar con el 1-0, sin embargo no lo consiguieron.

No haber aprovechado el momento de superioridad fue un pecado para los béticos, porque el panorama cambió en el segundo lapso. El Rangers agarró el mando y empezó a arrinconar a los españoles. Un susto para Bravo fue en los 55′, con un tiro libre de Barisic que dio en el travesaño. Los avisos del elenco protestante de Glasgow se convirtieron en realidad en los 67′, con la apertura del marcador. Abdallah Sima aprovechó los rebotes en el área, luego de una notable contención de Bravo a quemarropa. El chileno terminó amonestado por reclamos. Pese al gol encajado, el balance fue positivo para el de Viluco.

En la recta final, Pellegrini cambió a su ataque (salió el centrodelantero y los extremos) y el Betis se animó, mientras que los escoceses empezaron a cuidar la ventaja. Tanto Ayoze como Rodri generaron peligro (refrescaron la ofensiva), aunque sin definición. El ímpetu de los últimos minutos no alcanzó para empatar.

La segunda presentación del Betis por el grupo C de la Europa League será el 5 de octubre, recibiendo a los checos del Sparta de Praga, que vencieron 3-2 al Aris Limassol de Chipre. Antes, este domingo, tienen que recibir al Cádiz por el torneo hispano. Una buena de la expedición en Escocia fue que Bravo volvió. Y volvió bien.