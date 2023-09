Tensión, cartas sin responder al Comité Olímpico y apostando al repunte: la trastienda de la renuncia de Christian Garin a Santiago 2023

Los últimos dos años han sido muy complejos para Christian Garin, el tenista nacional que debió cargar en sus hombros el peso del recambio tras el retiro de Fernando González, y que llegó a ser 17 del mundo en 2021. Precisamente, ese momento de éxito en la clasificación vino de la mano con una decisión difícil para él: restarse a última hora de los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando ya le había dado el sí al Comité Olímpico. Coincidencia o no, a partir de ahí se acentuó la espiral de irregularidad, que hoy lo tiene fuera del top 100 (comenzó la semana 102º).

“Debido a la inestabilidad de este año (donde tuve que bajarme de Australian Open por lesión y mi posterior contagio de Covid 19) y sumado a que las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencia real de lo que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión”, explicó en ese momento.

Las razones del tenista no tuvieron buena recepción entre sus colegas deportistas. Recibió la crítica despiadada de los usuarios de redes sociales; de la Federación de Tenis, que se molestó al “enterarse por redes sociales”; y del propio COCh, que a través de una publicación salió a cuestionarlo duramente, “lamentando profundamente” la decisión del jugador, y agradeciendo a los atletas que sí concurrieron, a pesar de las restricciones. Desde ahí, las relaciones se tensaron.

Con Santiago 2023 en la mira, el Comité Olímpico recurrió a Gago para convencerlo de ser parte de la delegación que representará al país en octubre. Lo hizo a través de una carta, la que no tuvo mayor respuesta de parte del tenista. Luego, fue la Federación de Tenis la encargada de gestionar la nómina y ahí, definitivamente, el número dos del país descartó la posibilidad de disputar los Panamericanos, competencia que no da puntos para el ranking, pero sí dos cupos a París 2024.

La razón esgrimida es que optó por privilegiar su calendario para poder regresar rápido al top 100, entrar directo al próximo Abierto de Australia y además apostar por disputar los Masters 1000 de final de temporada, que le dan la posibilidad de obtener importantes réditos económicos si, por ejemplo, queda entre los 30 mejores jugadores que han disputados estos eventos en el año.

Christian Garin, cuando enfrentó a Nick Kyrgios en 2022 en los cuartos de final de Wimbledon, su mejor actuación en un Grand Slam. Foto: REUTERS.

Cambios en la banca

Luego de sufrir su peor derrota en Copa Davis (caída por 6-0 y 6-1 ante el eslovaco Norbert Gombos), Garin decidió romper su relación con el argentino Franco Davin e intentar reordenarse con un hombre de confianza como Jorge Aguilar. Con Manimal la relación se prolongó entre octubre de 2021 y marzo de 2022, donde no logró levantar cabeza.

Tras es el término de esa relación, el prestigioso técnico español Pepe Vendrell, responsable de llevar al top ten a su compatriota Roberto Bautista, se hizo cargo de la conducción del chileno. Los resultados no se hicieron esperar tanto: una semifinal en Houston, cuartos de final en el Masters 1000 de Roma y un histórico paso a la ronda de los ocho mejores en Wimbledon, que ese año no entregó puntos. Todo indicaba que los buenos momentos regresarían. Sin embargo, dos eliminaciones en el debut en Gstaad y Kitzbühel, y otra en segunda vuelta del US Open, sentenciaron el destino del afamado entrenador.

En entrevista con El Deportivo, el hispano reconoció que no entendió las causas del quiebre. “Te tengo que decir que no sentí que la relación estuviera para tomar esta decisión. Sí que es verdad que hemos tenido un desgaste por la intensidad de los primeros meses de trabajo, pero creo que si él realmente hubiera creído en el proyecto era el momento para cerrar grupo, valorar lo que habíamos estructurado de personas a su alrededor y apostar”, admitió.

En un mal momento anímico, Garin decidió recomponer su relación con Andrés Schneiter, el técnico que lo llevó al top 20. En el momento de la ruptura, el chileno dijo que “no estaba aprendiendo” con el coach transandino, por lo que el regreso sorprendió al mundo del tenis. La idea de la dupla era retomar el camino a la élite del tenis. Sin embargo, ha sido complejo.

Un año con altibajos

Este 2023 la tónica tampoco ha sido la mejor. El Tanque tuvo un débil comienzo de año, que enderezó con sus actuaciones en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, donde llegó a octavos de final y tercera ronda, respectivamente, viniendo desde la qualy. Luego consiguió los cuartos de final en Houston y Múnich y la ronda de 32 en los Masters 1000 de Madrid y Roma. Sin embargo, una fractura costal lo privó de jugar Roland Garros y Wimbledon, por lo que terminó saliendo del top 100.

Al regreso de su lesión, combinó buenas y malas, ya que llegó a octavos de final en Hamburgo, tras pasar las clasificaciones, y cayó en la primera ronda de la qualy del US Open. En Copa Davis logró una sufrida victoria ante el sueco Leo Borg (334º) y perdió ante el italiano Matteo Arnaldi (47º), en un partido que tenía bien encaminado. Sin embargo, lo más preocupante fue el mensaje que dejó tras ese revés. “Es frustrante, porque lo estoy intentando día a día, entreno, cada día estoy siendo más profesional y trabajando mejor. Pero este tipo de partidos no los estoy ganando. Jugar Copa Davis por Chile es un orgullo y perder este tipo de partidos duele”, reconoció.

Al día siguiente de esa declaración, decidió restarse de la importante llave frente a Canadá. Ahí la explicación de Massú fue que el tenista le dijo que tenía algunas molestias físicas y que prefería que otro compañero jugara. Así fue como entró Alejandro Tabilo, quien cayó frente a Alexis Galarneau. Lo llamativo es que, mientras se disputaba la serie, Gago tuvo tiempo de exponer a un usuario de Instagram que le pedía su retiro por “malo”, en una situación que no es nueva para él, ya que en muchas ocasiones ha debido denunciar ataques en redes sociales, especialmente, cuando ha debido representar a Chile en algún evento. De hecho, en más de alguna oportunidad, la presión de jugar en casa le ha generado grandes complicaciones.

Hoy, ya recuperado de sus molestias físicas, Garin se impuso con dificultades en su estreno en singles ante el 903 del mundo en el ATP 250 de Zhuhai, donde también está anotado en dobles y espera comenzar a retomar el nivel que lo llevó a ganar cinco títulos ATP y a estar entre los mejores del circuito.