Garin se baja de Tokio: la historia detrás de las razones de su renuncia a los Juegos Olímpicos

Christian Garin abrió este lunes con una noticia que remece al deporte chileno. Anunció su baja de los Juegos Olímpicos de Tokio, a través de un comunicado, redactado por él mismo y sin injerencia de su equipo, en su cuenta de Instagram, donde desactivó los comentarios al posteo sobre esta determinación.

“Tengo una triste noticia que contarles. Luego de analizarlo profundamente con mi equipo, he tomado la dura decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Representar a mi país y sobre todo participar de unos Juegos Olímpicos, siempre ha sido un sueño para mí y fue el eje principal de mi planificación en el año 2020. Sin embargo, debido a la inestabilidad de este año (donde tuve que bajarme de Australian Open por lesión y mi posterior contagio de Covid 19) y sumado a que las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencia real de lo que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión”, publicó, para anunciar su determinación.

“Seguiré esforzándome, entrenando duro y sin duda que Paris 2024 será un gran objetivo en mi carrera. Mis mejores deseos para toda la delegación chilena que nos va a representar de la mejor manera! Gracias a todos por el apoyo de siempre! Gago”, cerró el tenista, quien tras Roland Garros decidió descansar, por lo que llegará a Wimbledon sin disputar torneos en césped.

Sin embargo, la historia tiene su origen hace varios días. El actual número 20 del mundo dudaba de su participación en la cita en Asia. Según el cálculo que hacía su equipo, ir hacia allá le costaría tres semanas, debido a los severos protocolos y cuarentenas asociadas. Asimismo, sentían que no había un apoyo muy amplio de la organización hacia los jugadores, que es la razón que han esgrimido otras figuras que se han bajado. Y, por ejemplo, si un jugador es eliminado en primera ronda tiene que abandonar el recinto al día siguiente.

Pese a estas dudas, tanto la Federación de Tenis como el Comité Olímpico inicialmente habían recibido el sí de Garin, a través de su familia, a comienzos de la semana pasada, y contaban con el tenista para la competencia. Eso sí, la respuesta del tenista fue condicionada. Sin embargo, con el paso de los días, el jugador tomó otra decisión, tras analizarlo por su cuerpo técnico, debido a los compromisos que tenían previamente establecidos. De hecho, el número uno del país aparece inscrito en el ATP 250 de Bastad, sobre arcilla, torneo del que hubiera tenido que borrarse si optaba por participar en los Juegos de Tokio.

Tanto en la FTCh como en COCh la decisión del pupilo de Franco Davin cayó como un verdadero balde agua fría, ya que se habían quedado con la primera información e, incluso, ya se estaba trabajando en algunos aspectos logísticos del viaje. Por eso, esperan tener contacto directo con el jugador durante las próximas horas y recibir una explicación para comprender el abrupto giro de la historia. Ambas entidades están esperando para pronunciarse sobre una decisión que les causó gran decepción.