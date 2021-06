Claudio Bravo y el ingreso de un peluquero al hotel de la Roja: “Sabemos del error que cometimos y asumimos las consecuencias”

Claudio Bravo, Mauricio Isla y Martín Lasarte atendieron a los medios de comunicación, en Cuiabá. Los tres se refirieron al rompimiento de la burbuja sanitaria de la selección chilena, tras el ingreso de un peluquero al hotel de concentración para atender a Gary Medel, Arturo Vidal y Pablo Aránguiz, entre otros jugadores. De paso, descartaron que hubiese existido un acto de indisciplina distinto a este.

“Lógicamente, es perjudicial. Somos conscientes de que estamos viviendo una pandemia. Tuvimos la fortuna de que no pasó a mayores y no hubo contagios en la Selección. Sabemos del error que cometimos. Asumimos las consecuencias y también aclarar cosas como el que no entrenáramos ayer en condiciones normales. Fue por protección, esperando tener los PCR negativas. Sí trabajamos de manera individualizada y grupal al interior del hotel. Asumimos el error y también los que participaron en estos actos”, dijo el arquero.

“Los actos de indisciplina están en la vida en general, no solo en el fútbol. Siempre uno está propenso a errores. Lo mejor es aprender de los errores y fortalecerse, pero uno nunca está exento. Hay que intentar dar vuelta las situaciones lo más rápido posible, no quedarse con la sensación de un error, sino aprender y que no vuelva a ocurrir. Es lo más importante, no volver a pecar”, agregó.

“Estamos en una situación clara, de pandemia, si fallas estás lamentando vidas y estamos jugando con lo más importante que es eso. Asumimos la responsabilidad del ingreso de una persona sin tener los previos avisos”, cerró el capitán.

Mientras que el Huaso asumió la equivocación, pero señaló que el peluquero estaba autorizado para ingresar. “Estaba la autorización. Estábamos con régimen de PCR, estábamos esperando que diera negativo. Incumplimos las normas de la Conmebol, donde claramente hubo multas en nuestro equipo y a la Selección. Solamente eso”, sostuvo.

“Tal como dijo el capitán, ha habido temas fuera de lo futbolístico, que los hemos solucionado. Los errores también los hemos afrontado, así que estamos pensando en mañana. Tenemos un partido difícil, con jugadores que juegan en las mejores ligas del mundo”, manifestó, en referencia al duelo con Uruguay.

Lasarte descarta más indisciplina

Luego de la conferencia de Bravo e Isla fue el turno de Machete. El técnico lamentó el quebrantamiento de la burbuja sanitaria y, de paso, descartó cualquier otro acto de mala conducta.

“Los compañeros recién lo definieron muy bien. Es un error grave, que se podía solucionar de una manera u otra, con mayor tranquilidad, pero que no fue así. Hay que pagar un precio y no hay mucho más que eso. Hay una parte importante que hay que tener en cuenta, que es que estamos viviendo una etapa complicada para la vida de todo el mundo. Si influye o no, yo creo que todo influye, lo que no sabemos es si influirá para bien o para mal. Mañana lo sabremos en el juego”, expresó.

Tampoco dramatizó. “Me molestó lo justo. Es un error, una temeridad, pero ya está. Gracias a Dios es una situación que se puede salvar y ahora estamos como hace unas horas atrás, pensando en lo futbolístico”, dijo, en referencia al duelo de este lunes ante Uruguay.

“Yo soy entrenador y lidero una selección. No soy máster en Medicina. En lo que me corresponde, planteamos algunas pautas y lo charlamos con los futbolistas, en el buen saber, de que se cometió un error. Hay más cosas tomando en cuenta lo que estamos viviendo”, prosiguió.

Lasarte descartó cualquier otro acto de indisciplina, aparte del ya mencionado del ingreso del peluquero. “No. La única situación que nos tocó vivir es la que conocemos y a la que hicimos referencia”, respondió, escuetamente.

Sobre su continuidad, Machete no dio luces de estar evaluando su continuidad. “Estoy muy contento en la Selección. La vida me regala una posibilidad extraordinaria y tengo que disfrutarla a tope. Estoy contento con la evolución del grupo, que ha sido muy positiva”, añadió.

“Enfrentar a mi país es una situación novedosa, no me había pasado. Es una sensación rara, extraña. No me la había imaginado”, dijo para finalizar, en referencia al duelo este lunes ante Uruguay, por la tercera fecha del grupo A de la Copa América.