Óscar Washington Tabárez: “Chile es un rival directo y de jerarquía”

Este lunes, la Selección chilena saldrá a jugar un partido clave en la fase de grupos de la Copa América, ante Uruguay. Los dirigidos por Martín Lasarte llegan en medio de polémica, por la sanción a jugadores que vulneraron la burbuja sanitaria ingresando un barbero al hotel de concentración, pero con la motivación de seguir sumando puntos en el certamen. Un día antes del duelo, el DT de la Celeste, Óscar Washington Tabárez, analizó a la Roja.

“Chile es un rival directo y de jerarquía. Cumple con los dos cometidos principales del juego, tener seguridad defensiva y también llegar y generar situaciones de ataque”, dijo el técnico de la Celeste en conferencia de prensa, este domingo.

Aunque, la preocupación del DT no solo está en Chile, sino que también en la falta de gol que han mostrado en los últimos encuentros. “La urgencia está en el ataque. La actitud no se negocia, ese no es el problema. Nos falta generar juego. Nos está faltando generar la situaciones para que puedan tener posibilidades Suárez y Cavani, quizás tengamos que apelar a futbolistas que ayuden a mejorar ese panorama”, analizó.

“Siempre estamos con la autopresión. Queremos que esto mejore, queremos ganar, queremos crear situaciones. Estamos en un torneo con un valor histórico por la cantidad de conquistas que ha tenido Uruguay”, agregó el técnico uruguayo.

El duelo entre Chile y Uruguay se disputará este lunes a las 17.00 horas. La Celeste lleva cero puntos, aunque solo ha jugado una fecha, ante Argentina. La Roja, por su parte, marcha con cuatro unidades junto a la Albiceleste.