Garin recibe duras críticas de olímpicos e históricos por su renuncia a Tokio: “Es una falta de respeto”

La renuncia de Christian Garin a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio provocó un remezón importante en el deporte nacional, que veía al tenista como una de las cartas mejor posicionadas en la cita, principalmente, por su ranking (20° del mundo) y la baja de importantes figuras internacionales, como Rafael Nadal y Dominic Thiem. La mejor raqueta del país anunció por Instagram su baja y explicó sus razones, argumentando la inestabilidad de este año y que las condiciones establecidas no le permitirán vivir la experiencia real de lo que significa un certamen de esta naturaleza. En el equipo del nacido en Arica, el cálculo que hacen es que asistir significaba perder tres semanas sin poder sumar, ya que además el certamen en Asia no da unidades.

Tanto las respuestas del Comité Olímpico como la de la Federación de Tenis no fueron amables frente a la renuncia, más allá de que Miguel Ángel Mujica, timonel del COCH, intentara aclarar la postura de la entidad. “Lamentamos profundamente la decisión de Christian. No es que estemos enojados, es que estamos tristes porque esperábamos contar con él en Tokio. Además, estoy seguro de que para él hubiese sido una gran experiencia personal estar en una delegación del Team Chile y vivir unos Juegos Olímpicos, independientemente de lo especiales que van a ser estos Juegos en particular”, explicó.

Entre los deportistas, la mayoría de las voces son bastante críticas con la determinación del ganador de cinco títulos ATP. Una de las más duras es la canoísta Karen Roco, quien asoma como carta firme en la disputa de una medalla. “Yo daría todo por estar en los Juegos Olímpicos, encuentro una falta de respeto no representar a tu bandera. Él debe estar mal asesorado”, comienza señalando. Y no se queda ahí: “Años de sacrificio de disciplina para llegar a la cita más importante de un deportista y el rechazar creo que le falta el respeto a todos los chilenos. Él rechaza y otros darían su vida por estar ahí compitiendo. Vi a gente llorando porque quedó afuera de los Juegos”.

En tanto, el voleibolista Esteban Grimalt, flamante capitán del Team Chile, es más comprensivo con el deportista. “Es una lástima porque es un gran tenista, lo admiro mucho como deportista y estoy seguro de que vibra y le apasiona representar a Chile, hubiera sido muy bueno contar con él en Tokio. Estoy seguro de que tendrá sus razones, y también de que lo tendremos en el futuro compitiendo y luchando por dejar a nuestro país en lo más alto. Pero ahora tenemos que enfocarnos en quienes sí vamos a Tokio y que esperamos tener buenos resultados para nuestro país”, plantea.

Entre los históricos, las miradas también tienden a cuestionar las razones del tenista nacional. Para el exlanzador de bala, Gert Weil, sexto en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y ex abanderado en esa cita y en Barcelona 92, la manera en que se dio esta situación no es la adecuada. “Lo que puedo apreciar de esta decisión es que para Garin los Juegos Olímpicos son como cualquier torneo... Desde ese punto de vista entiendo el que haya renunciado”, expresa. Y, al igual que la Federación de Tenis, el otrora atleta critica el modo empleado: “No me gustó que lo anunciara por redes sociales sin antes comunicar directamente al COCh. Al parecer no entendió que en Juegos se compite como país, no como individuos”.

En tanto, el diputado Sebastián Keitel, ex atleta y abanderado en Atlanta 96, cree que el tenista se equivocó en tomar esta decisión. “Los mejores momentos, las mejores oportunidades y las mejores experiencias de la vida deportiva, como un Juego Olímpico, muchas veces no se vuelven a repetir. Garin comete un gran error y ojalá no se arrepienta el resto de su vida”, enfatiza.