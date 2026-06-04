CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Harald Beyer y acusación constitucional contra Grau: “No merece ese tratamiento, es una mala idea, la que me hicieron a mí también”

    En el programa de streaming de La Tercera Desde la Redacción el exministro de Educación, quien fue destituido por una acusación constitucional en su contra durante el primer gobierno de Piñera, planteó que no existen "elementos" para el libelo que impulsan republicanos y libertarios contra el exsecretario de Estado frenteamplista.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    “Esta guerrilla que se produce a través de las acusaciones constitucionales creo que le hace mucho daño a la política”, planteó el exministro de Educación Harald Beyer en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, al ser consultado por el libelo que impulsa el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario contra el extitular de Hacienda, Nicolás Grau (FA).

    Beyer, quien actualmente se desempeña como profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, fue destituido por el Senado como jefe del Mineduc en 2013 luego que se aprobara el capítulo del libelo en que se le acusaba de omisión del cumplimiento de fiscalizar las actividades del ministerio.

    “Creo que se está abusando de la acusación constitucional, creo que las disposiciones que existen en nuestra Carta Magna son muy precisas respecto de aquello que genera una acusación constitucional”, afirmó en entrevista con Rodrigo Álvarez y Roberto Gálvez.

    Así, defendió al exministro Grau del libelo que impulsan republicanos y libertarios. “En este caso estamos discutiendo y todavía no tenemos claro realmente las diferencias, las proyecciones de deuda, tampoco tenemos muy claro por qué las proyecciones de ingresos fiscales fallaron. Son situaciones que se deben discutir y analizar técnicamente, pero no me parece que ninguno de estos dos elementos den espacio para una acusación constitucional”, sostuvo.

    En esa línea, planteó que “estas acusaciones constitucionales son mal instrumento para ir generando los espacios de confrontación y de acuerdo que son propios de la política, pero que obedecen a discrepancias, a ideas, a otros factores y no a esta guerrilla que no tiene ningún sentido en un país como el nuestro”.

    “Creo que es una mala idea esta acusación constitucional, por supuesto creo que la que me hicieron a mí también fue una mala idea, pero en esta en particular creo que no tiene ningún sentido y no creo que merezca el exministro Grau este tratamiento”, finalizó.

    Más sobre:Desde la RedacciónHarald BeyerNicolás GrauAcusación constitucionalAC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE pone bajo la lupa la toma de control de Clínica Las Condes por EuroAmerica y la alianza de Enami y Rio Tinto

    Bancos contratan a un nuevo asesor financiero para continuar con la venta de Transbank

    Subtel anuncia cambios a la norma de prefijos: sumará el 702 para llamadas estatales y de salud

    Homicidio frustrado en San Ramón: hombre fue baleado al interior de su domicilio

    Acciona, Iberdrola, Sacyr y otras: las diez empresas con las que se ha reunido la ministra Rincón en su viaje a España

    ExCFA y exSecurity Aldo Lema es el nuevo economista y director de estrategia de AAISA

    Lo más leído

    1.
    Exsubsecretaria Quintana se reúne con Kast y apunta sus dardos a Alvarado: “El plan (de seguridad) se le entregó a Interior y ahí quedó”

    Exsubsecretaria Quintana se reúne con Kast y apunta sus dardos a Alvarado: “El plan (de seguridad) se le entregó a Interior y ahí quedó”

    2.
    Nuevo round por megaproyecto: a pesar del revés inicial, oposición contraataca con intenso interrogatorio a Quiroz

    Nuevo round por megaproyecto: a pesar del revés inicial, oposición contraataca con intenso interrogatorio a Quiroz

    3.
    “Pudo haberse manejado de otra manera”: presidenta del Senado cuestiona designación de subsecretarios de Seguridad

    “Pudo haberse manejado de otra manera”: presidenta del Senado cuestiona designación de subsecretarios de Seguridad

    4.
    Postergada reforma política de Elizalde que obligaría a republicanos y a la DC a buscar más militantes en Santiago

    Postergada reforma política de Elizalde que obligaría a republicanos y a la DC a buscar más militantes en Santiago

    5.
    Núñez (PC) por megarreforma: “Si el gobierno compra el voto de Bianchi, Calisto, acuerda con Walker, tendría para ganarlo por un voto”

    Núñez (PC) por megarreforma: “Si el gobierno compra el voto de Bianchi, Calisto, acuerda con Walker, tendría para ganarlo por un voto”

    6.
    Diputados opositores y del PDG ingresan requerimiento al TC contra ley de Escuelas Protegidas

    Diputados opositores y del PDG ingresan requerimiento al TC contra ley de Escuelas Protegidas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Harald Beyer y acusación constitucional contra Grau: “No merece ese tratamiento, es una mala idea, la que me hicieron a mí también”
    Chile

    Harald Beyer y acusación constitucional contra Grau: “No merece ese tratamiento, es una mala idea, la que me hicieron a mí también”

    Homicidio frustrado en San Ramón: hombre fue baleado al interior de su domicilio

    Exministro Harald Beyer y Escuelas Protegidas: “Tengo dudas respecto a la pérdida de gratuidad, me parece un poco complejo”

    FNE pone bajo la lupa la toma de control de Clínica Las Condes por EuroAmerica y la alianza de Enami y Rio Tinto
    Negocios

    FNE pone bajo la lupa la toma de control de Clínica Las Condes por EuroAmerica y la alianza de Enami y Rio Tinto

    Duda y convicción

    Bancos contratan a un nuevo asesor financiero para continuar con la venta de Transbank

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre
    Tendencias

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días

    Con notoria cicatriz: Federico Valverde reaparece en Uruguay tras pelea con Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid
    El Deportivo

    Con notoria cicatriz: Federico Valverde reaparece en Uruguay tras pelea con Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid

    La Roja recibe la visita del Sifup en medio de la concentración previa al duelo contra Portugal

    El futuro de Alexis Sánchez y de otras figuras está en el aire: las esquirlas de la ruptura entre el Sevilla y Sergio Ramos

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Violista Alejandra Tapia y su álbum con Jorge González: “No buscábamos que sonara bonito”
    Cultura y entretención

    Violista Alejandra Tapia y su álbum con Jorge González: “No buscábamos que sonara bonito”

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria

    Unión Europea ve una “oportunidad” en el alto el fuego en Líbano pero lamenta su “precariedad” tras muerte de un casco azul
    Mundo

    Unión Europea ve una “oportunidad” en el alto el fuego en Líbano pero lamenta su “precariedad” tras muerte de un casco azul

    Celebración del 250º aniversario de EE.UU. se centra cada vez más en Trump y varios artistas abandonan concierto

    Trump tilda de “antipatriota” la resolución de la Cámara de Representantes para limitar sus poderes de guerra

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno