Harald Beyer y acusación constitucional contra Grau: “No merece ese tratamiento, es una mala idea, la que me hicieron a mí también”

“Esta guerrilla que se produce a través de las acusaciones constitucionales creo que le hace mucho daño a la política”, planteó el exministro de Educación Harald Beyer en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, al ser consultado por el libelo que impulsa el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario contra el extitular de Hacienda, Nicolás Grau (FA).

Beyer, quien actualmente se desempeña como profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, fue destituido por el Senado como jefe del Mineduc en 2013 luego que se aprobara el capítulo del libelo en que se le acusaba de omisión del cumplimiento de fiscalizar las actividades del ministerio.

“Creo que se está abusando de la acusación constitucional, creo que las disposiciones que existen en nuestra Carta Magna son muy precisas respecto de aquello que genera una acusación constitucional”, afirmó en entrevista con Rodrigo Álvarez y Roberto Gálvez.

Así, defendió al exministro Grau del libelo que impulsan republicanos y libertarios. “En este caso estamos discutiendo y todavía no tenemos claro realmente las diferencias, las proyecciones de deuda, tampoco tenemos muy claro por qué las proyecciones de ingresos fiscales fallaron. Son situaciones que se deben discutir y analizar técnicamente, pero no me parece que ninguno de estos dos elementos den espacio para una acusación constitucional ”, sostuvo.

En esa línea, planteó que “estas acusaciones constitucionales son mal instrumento para ir generando los espacios de confrontación y de acuerdo que son propios de la política, pero que obedecen a discrepancias, a ideas, a otros factores y no a esta guerrilla que no tiene ningún sentido en un país como el nuestro”.