Exministro Harald Beyer y Escuelas Protegidas: “Tengo dudas respecto a la pérdida de gratuidad, me parece un poco complejo”

En entrevista con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el exministro de Educación y profesor de la Escuela de Gobierno UC, Harald Beyer, abordó esta jornada el proyecto de Escuelas Protegidas, el cual fue aprobado y despachado a ley por el Congreso esta semana, así como también el futuro de los Servicios Locales de Educación (SLEP), luego que el Ministerio de Educación anunciara que evaluaba pausar su implementación.

Consultado al respecto sobre el primer punto, en cuanto a cómo evaluaba las medidas que están en Escuelas Protegidas, la exautoridad del primer gobierno de Sebastián Piñera valoró positivamente el proyecto, señalando que “este tipo de medidas son parte de la caja de herramientas que existen en los distintos sistemas educacionales”.

“No es la más importante, pero es valioso que exista, porque son mecanismos que ayudan a ir resolviendo aquellas situaciones más complejas y más extremas que se producen en los distintos establecimientos escolares”, afirmó.

Sin embargo, añadió, “es mucho más importante es asegurar todas aquellas actividades preventivas, es trabajar por crear un buen clima escolar, pero sin estas herramientas es muy difícil también avanzar en esa dirección”.

Junto con esto, el exministro sí manifestó tener “ dudas respecto de una de las dimensiones que es, por así decirlo, la eventual pérdida de beneficios sociales, en particular de la gratuidad, con este tipo de iniciativas”.

“Me parece que eso, si bien hay una vía de salida en la propia ley si es que se promulga, a mí me parece un poco complejo”, apuntó.

De acuerdo al académico, “hoy día hay un conjunto de sanciones que se pueden aplicar, en algunos casos, sencillamente, son más que sanciones, son delitos, y por lo tanto tienen penas afectivas eventualmente”.

“Y por lo tanto sobre eso construir un efecto que es duradero, no poder acceder a gratuidad, creo que contribuye poco a la reinserción que uno esperaría que los sistemas tuviesen, es la combinación entre, por así decirlo, sanciones, pero también, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes y jóvenes, la posibilidad de reinsertarse, y esto creo que va en contra de esta segunda dimensión".

En este sentido, explicó, a su parecer “queda desequilibrado esto desde el punto de vista de los dos objetivos que uno busca en un sistema de responsabilidades”.

Consultado sobre si considera que los reclamos al Tribunal Constitucional anunciados por la oposición en esta materia puedan prosperar, Beyer indicó que les ve “pocas posibilidades”,

“No soy experto, no tengo el conocimiento legal para saber si esto es así, pero uno tiene que reconocer que en otros países existen medidas de esta naturaleza y han sido aceptadas constitucionalmente, no veo por qué en Chile no pudiese ser el caso”, señaló.

Harald Beyer: “Hay buenas razones para repensar un poquito el modelo de organización de los SLEP”

Por otra parte, y consultado sobre el futuro de los Servicios Locales de Educación (SLEP), considerando que desde el Mineduc anunciaron que evalúan su continuidad, y cómo varios alcaldes de gobierno han salido adelante solicitando postergar los traspasos, el exministro afirmó que a su parecer, “hay buenas razones para repensar un poquito el modelo de organización de los SLEP”.

“Yo creo que puede ser mucho más democrático con participación, por ejemplo, con directorios, donde uno puede elegir miembros de la comunidad, que los alcaldes puedan participar en esos directorios. No como ocurre hoy día, que es un consejo local que está paralelo al servicio local y que no tiene realmente ninguna influencia real en eso”, expresó.

Los directores de los SLEP, apuntó, dependen del Presidente de la República, quien “no tiene ninguna capacidad real -ni siquiera el director de la Educación Pública- para tener realmente una supervisión de estos SLEP. Entonces, se pierde una dimensión que es muy importante en la educación, que es este elemento de contacto con la comunidad, de democratización que requiere la educación”.

“Creo que aún estamos todavía a tiempo para repensar bien esto, sin abandonar la idea de los SLEP, pero incorporándole algunos elementos como los que menciono”, afirmó.

En esta línea, explicó que un sistema mixto le es razonable, en donde existan SLEP en casos donde los municipios muestren reiteradamente la falta de capacidad para producir una educación de calidad, y al mismo tiempo, se pudiesen mantener aquellos establecimientos en manos de los municipios siempre y cuando cumplan con ciertos estándares.