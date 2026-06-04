ExCFA y exSecurity Aldo Lema es el nuevo economista y director de estrategia de AAISA

Aldo Lema asumió el cargo de economista y director de estrategia de Administradora Americana de Inversiones S.A. (AAISA), la compañía que agrupa a AFP Habitat Perú, la AFP Colfondos en Colombia, Prudential AGF Chile, Prudential AGF Perú y Andina Seguros de Vida Colombia.

AAISA es una sociedad controlada en partes iguales por Inversiones La Construcción (ILC), brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); y la multinacional Prudential Financial.

La compañía fue creada en 2021 a partir de la división de AFP Habitat, con la idea de agrupar bajo una sociedad la presencia internacional del grupo en el sector previsional, separándola así de los activos chilenos.

Por su parte, Lema es exintegrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), pues estuvo ahí hasta 2024. El economista uruguayo-chileno con título en la Universidad de la República de Uruguay, y un máster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile; tiene historial como asesor de empresas e instituciones financieras en Chile y Uruguay, además de contar con experiencia como consultor de organismos gubernamentales y multilaterales.

En su currículum destaca su trabajo dentro del Grupo Security, primero como economista jefe, entre los años 2003 y 2011; y luego como economista asociado entre 2011 y diciembre de 2025, cargo que dejó cuando ocurrió la fusión con Bicecorp.

Su trayectoria también incluye un paso por el mundo académico: fue profesor de la Universidad de Montevideo y director de Enseña Uruguay.

En Chile, fue director del Centro de Economía y Finanzas de la Universidad Andrés Bello, entre el 2000 y el 2003, además de ser académico en el Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre 1998 y 2009. Esto, tras ser profesor e investigador en la misma casa de estudios.