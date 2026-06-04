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    Homicidio frustrado en San Ramón: hombre fue baleado al interior de su domicilio

    Los sujetos ingresaron por la fuerza al domicilio y dispararon en contra del sujeto. Se sospecha que los atacantes se habrían equivocado de casa.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un homicidio frustrado se registró durante la noche del miércoles en la comuna de San Ramón, luego de que un hombre fuera baleado al interior de su domicilio.

    Los hechos se registraron pasadas las 23:00 horas de la noche del miércoles, cuando la víctima se encontraba al interior de su domicilio junto a su hermana, cuando un grupo de sujetos ingresó por la fuerza, empujando a la mujer y disparando contra el hombre.

    Según detalló el Fiscal Jefe ECOH RM, Álex Cortez, “uno de los atacantes propinó al menos un disparo en el abdomen a la persona afectada, quien fue internado en el Hospital Padre Hurtado”.

    De acuerdo a información preliminar, una de las hipótesis es que los atacantes se habrían equivocado de víctima y domicilio.

    La Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra investigando los hechos con el fin de identificar a los atacantes y esclarecer las causas del hecho.

    Más sobre:San RamónHomicidio FrustradoFiscalía ECOHPDI

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