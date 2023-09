Redención en el desierto: la revancha de los “olvidados” en Cobresal

El estadio Monumental recibe un enfrentamiento con aspecto de final, de cara al desenlace del Torneo Nacional, a falta de siete fechas para su conclusión. Cobresal, el sólido líder de la competencia, visita a un Colo Colo que necesita sí o sí salir victorioso, para no perderle pisada a los mineros, más aún después del empate (con sabor a derrota) con Copiapó. Pero aquí el puntero es el cuadro nortino. El que hoy tiene la primera opción de ser el campeón.

Gustavo Huerta encabeza el proyecto más extenso de Primera División. Está ad portas de cumplir seis años al mando de Cobresal. Se trata de un entrenador más que identificado con la institución. Una de sus virtudes es que logra “rescatar” a elementos que en el pasado reciente no lograron brillar en sus elencos y que sí exhiben su mejor versión en el campamento minero. Un resurgimiento en medio del desierto.

A los 32 años, Leonardo Valencia tiene una segunda oportunidad y la está aprovechando. El otrora seleccionado nacional, ex Botafogo, campeón con la U y Colo Colo, arrastraba varios hechos polémicos en su historial. Además, fue acusado de violencia intrafamiliar por su expareja en 2020, mientras era parte del Cacique.

Hoy, el ámbito futbolístico le sonríe al volante, quien se convirtió en una pieza clave para el dibujo táctico de Huerta (emulando, en parte, el trabajo con el que brilló Marcelo Cañete). Cinco goles y cuatro asistencias avalan su condición. Incluso, algunos de sus compañeros lo candidatean para la Roja. Un cambio en 180° para Valencia, quien descendió con Deportes La Serena en 2022.

Otro que pasó por la tienda papayera y que en la actualidad disfruta su presente es César Munder. El chileno-cubano fue una aparición fulgurante en la UC de 2018, que ganó el título nacional con Beñat San José. Sin embargo, el veloz puntero se fue quedando sin chances en la precordillera y salió para tener regularidad. Partió a La Serena y el año pasado recaló en El Salvador. Ahora se erigió en uno fijo para Huerta. Suma cinco goles y dos asistencias en el Torneo Nacional 2023.

El caso de Gastón Lezcano es particular. El Gato llegó desde México a Universidad Católica en 2020 y tuvo una alta participación con Ariel Holan. Al año siguiente, esa presencia relevante en los cruzados no se repitió. Ganó dos campeonatos locales con la UC y se fue al norte, para reavivar su camino en el fútbol chileno. Con 36 años, el atacante no sólo es el goleador cobresalino (con ocho tantos), sino que también es uno de los que registra más participación anotadora en el certamen (13, sumando las asistencias).

“Somos un equipo maduro en muchos aspectos. Tenemos un promedio de edad alto, algunos que han salido campeones, y nos ha servido con lo que se transmite en el día a día”, declaró Gustavo Huerta ayer en radio ADN, destacando a sus pupilos.

Otros valores de Cobresal y que han resurgido como actores relevantes son Francisco Alarcón (tuvo una polémica salida de Wanderers), Alejandro Camargo (descendió con Melipilla) y el propio Cecilio Waterman (quien no repitió en Everton su destacado rendimiento en la U. de Concepción).