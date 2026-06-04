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    Habría ido a comprar un computador: joven es asesinado con una docena de disparos en La Pintana

    El amigo de la víctima lo trasladó hasta el hospital El Carmen, en Maipú, al no conocer la zona donde sufrieron la encerrona.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Imagen referencial.

    Una trágica situación se registró la madrugada de este jueves en la comuna de La Pintana, donde un joven de 23 años fue asesinado con múltiples disparos.

    De acuerdo con información preliminar, el joven residente de Maipú, viajó de copiloto junto a un amigo a La Pintana para comprar un computador.

    Una vez hecha la transacción, iniciaron el traslado hasta su residencia, momento en que fueron abordados por delincuentes en motocicleta en la calle Rosa Ester.

    En la encerrona, el conductor del vehículo no habría puesto resistencia, sin embargo, el copiloto intentó tomar el control del automóvil para escapar, fue en ese momento donde los delincuentes le habrían disparado en al menos 12 oportunidades.

    Dese la PDI la subcomisario Silva señaló que aún no existe certeza sobre si las víctimas del asalto “logran bajarse, pero por lo que podemos ver acá en el sitio de suceso, hay evidencia balística y hay manchas de color pardo rojiza que podrían ser atribuibles a sangre. Entonces se podría dar a entender de que hay un desplazamiento”, sostuvo.

    Una vez herida la víctima, los delincuentes huyeron y se dieron a la fuga. En tanto, el conductor del vehículo trasladó a su amigo hasta el Hospital El Carmen en Maipú, sin embargo, la gravedad de sus heridas y el extenso trayecto hicieron que perdiera la vida.

    Según se informó, el conductor al no conocer la zona del ataque, habría buscado en una aplicación un centro asistencial, la que habría arrojado por defecto el hospital de Maipú, por lo que trasladó a su amigo hasta ese lugar.

    Equipo de la PDI se encuentra realizando las pericias tendientes a esclarecer el caso y dar con los responsables.

    Más sobre:PDILa PintanaPolicialAsesinatoHomicidioDisparos

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