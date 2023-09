Ioannis Spanoudakis, director de Betano: “La regulación del juego en línea es el método eficaz y adecuado para desarrollar la industria”

Las casas de apuestas online miran con atención lo que sucede en Chile. Durante las últimas semanas, tanto el Ministerio de Justicia como la subsecretaría de Telecomunicaciones, se han encargado de lapidar su presencia en el país.

Betano, una de las empresas patrocinadoras de Universidad de Chile, club al que le pagaron US$ 2,5 millones por la temporada 2023, está expectante. A través de un cuestionario vía e- mail, Ioannis Spanoudakis, director de Cumplimiento y Asuntos Regulatorios de la compañía Kaizen Gaming, empresa dueña de Betano, analiza cómo vislumbra lo que sucede en Chile. Lo hace con evidente inquietud.

“Lo primero que queremos destacar es que Kaizen Gaming está constituida en la jurisdicción de Malta y está autorizada para explorar apuestas deportivas, incluyendo apuestas deportivas en vivo, casino, y deportes de fantasía bajo el dominio betano.com. desde el 12 de junio de 2019″, dice.

¿Las casas de apuestas en línea son ilegales?

Entendiendo que se refiere a la jurisdicción chilena, para prevenir cualquier violación de la ley local, antes de aceptar residentes chilenos en nuestros sitios web dirigimos esta pregunta a reputados estudios de abogados en Chile , incluyendo de expertos en derecho constitucional y corporativo, y recibimos de estas entidades opiniones legales que aseguran que no existe ninguna declaración o artículo en la ley chilena que prohíba la oferta de juego online a residentes chilenos por parte de empresas de juego online.

Por lo tanto, hemos estado ofreciendo nuestros productos a los ciudadanos chilenos basándonos en el hecho de que las apuestas online no están prohibidas, a pesar de no estar reguladas. En base a esto y porque nuestro objetivo es operar en mercados regulados desde el primer momento en que el marco regulatorio sea refrendado por el gobierno chileno, estamos siguiendo muy de cerca los desarrollos relacionados con la regulación del juego online en Chile que nos permitirán solicitar la autorización local y cumplir con toda la normativa chilena aplicable. Hasta ahora no era posible porque aún no existe un reglamento aplicable al juego online en el país.

Ioannis Spanoudakis.

¿Se plantean dejar de patrocinar en Chile?

Somos una empresa que opera sólo en mercados regulados o que pone sus productos y servicios a disposición de residentes de países donde no existe una ley local que lo prohíba, lo que nos informaron que es el caso de Chile. Somos un operador internacional de juego online que opera en mercados regulados, cumpliendo con todas las leyes y regulaciones aplicables y Chile no será diferente. Siempre aceptaremos las leyes impuestas por el país. Si el Gobierno y el Parlamento en Chile avalarán una ley que prohíba a la industria del Juego Online apoyar deportes locales o equipos deportivos locales, la cumpliremos, al 100%.

¿Por qué Chile parece ser un mercado tan atractivo para las plataformas online?

Como he mencionado antes, Kaizen Gaming opera en mercados regulados o pone sus productos a disposición de mercados que están en proceso de regulación. Chile pertenece a la segunda categoría, ya que está tramitando activamente en la Cámara los principios y los detalles la ley que regulará los juegos en línea. Por lo tanto, para responder a su pregunta, Chile atrae a las empresas de juegos en línea que están interesadas en participar en el mercado en línea que estará totalmente regulado.

En el caso de Chile y los jugadores chilenos actualmente, como Kaizen Gaming y Betano, actualmente operan aplicando la regulación maltesa de juego online, todos los procedimientos relacionados contra lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo (AML, por sus siglas en inglés), Juego Responsable (RG por sus siglás en inglés), y controles efectivos de integridad deportiva.

¿Está a favor de regular las plataformas online?

Somos 100% partidarios de la regulación. Kaizen Gaming opera y posee licencias en 10 países regulados de todo el mundo: Alemania, Grecia, Chipre, Rumanía, Malta, Bulgaria, República Checa, Portugal, Ontario/Canadá y Nigeria. La regulación del juego en línea es el método eficaz y adecuado para desarrollar la industria del juego en línea en todos los países. La regulación garantiza que se apliquen los controles y normas adecuados. Además, en cada país, un regulador se encarga de aplicar estas normas y controles, así como los requisitos de información para todos los operadores autorizados. Es una industria que se expande rápidamente en todos los continentes y la regulación asegura que este crecimiento se haga de una manera sana y eficiente.

La reglamentación también establece los principios y controles para la protección de los jugadores contra una participación excesiva que pueda conducir a la adicción y para prevenir el fraude en el deporte.

¿Basta con que haya supervisión para que funcionen?

La supervisión y la regulación son la base. Una estrecha supervisión por parte de los reguladores es esencial. Debe tener en cuenta que la industria del juego online es una de las más reguladas y estrechamente supervisadas. Una parte muy importante de toda regulación es la parte de Informes. El servidor de cada operador con licencia está conectado al servidor del regulador de cada país. Cada operador está obligado a enviar informes específicos mensualmente. Además, el regulador debe tener acceso al servidor de cada operador en cuestión de minutos, previa solicitud. Este sistema estructurado de supervisión por parte de cada regulador garantiza el cumplimiento de los requisitos legales en todos los aspectos.

Betano auspicia a Universidad de Chile.

¿Qué opinión le merecen las indicaciones que el gobierno envió a la Cámara de Diputados para regularizar las plataformas de apuestas online?

Es nuestra opinión que el gobierno va en la dirección correcta al enviar a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que regulará el juego online en Chile. El juego online es una industria que ofrece ocio y entretenimiento a millones de personas en todo el mundo. La utilización de los últimos avances tecnológicos permite un rápido crecimiento del sector en el universo online en el futuro. Es muy importante repetir que este sector es uno de los más eficazmente regulados y supervisados de cualquier industria. Un marco regulador eficaz y bien diseñado (que utilice la experiencia internacional en este campo) garantiza el juego limpio, protege a los consumidores y previene las actividades ilegales dentro del sector, todo ello fomentando la confianza y la transparencia.

¿Está de acuerdo con pagar un 31% de impuestos y 3.000 UTM para pagar la licencia que propone el proyecto?

Acataremos cualquier decisión del Gobierno en relación con los impuestos y las tasas de licencia. Pero permítanme referirme a nuestra experiencia en otras jurisdicciones internacionales en las que operamos: el tipo impositivo es uno de los principales criterios para el éxito de un mercado de juego online. El nivel de imposición es un motor importante del crecimiento del mercado y es el factor que define el nivel o grado de canalización del mercado regulado. Canalización es el término que caracteriza la parte del mercado que se canalizará hacia operadores legales/con licencia. La experiencia internacional muestra que una tasa impositiva del 20% es la que asegura tasas de canalización muy altas y por lo tanto es la que asegura la máxima recaudación fiscal para el estado chileno. Tasas impositivas más altas muy probablemente producirán tasas de canalización más bajas y reducirán los ingresos fiscales del sector.

¿Qué le parece que Hacienda quiera regular y Justicia las declare ilegales tal como el fallo de la Suprema?

Es muy evidente que el Gobierno y Hacienda quieren proceder a la regulación del Juego online. Muchos esfuerzos y buenas discusiones se están llevando a cabo en la comisión de Hacienda del Parlamento con el objetivo de financiar una ley sólida y completa. En este periodo hasta que se complete el proceso parlamentario y se concedan las licencias a los operadores online, las decisiones de la Corte Supremo u otras iniciativas para prohibir la publicidad o el patrocinio de los operadores de juego online crearán confusión e incertidumbre.

Esta es una clara oportunidad para mejorar la comunicación entre las partes implicadas y para que el Gobierno cree un régimen transitorio (tal y como señalé en mi respuesta a la pregunta 10) que ponga fin a estas incertidumbres. Todos los operadores podrán seguir ofreciendo sus servicios siempre que contribuyan fiscalmente en función de los ingresos que generen. Esto se aplicará a todos los operadores internacionales o locales interesados.

¿Les preocupa el precedente del Tribunal Supremo que ordena bloquear los sitios de apuestas online?

Siempre estamos atentos a las noticias relacionadas con la industria del juego online. La reciente decisión de la Corte Suprema fue realmente inesperada teniendo en cuenta decisiones anteriores sobre el mismo asunto por parte de la Corte Suprema y el hecho de que no existe ninguna ley en Chile que prohíba las apuestas online. En cualquier caso, cualquier decisión de la Corte Suprema debe ser y es tomada en serio. En este sentido, estamos siguiendo los acontecimientos muy de cerca.

¿No considera una trampa cambiar las URL para que sigan operando a pesar del fracaso?

Repito, la respuesta es tener una regulación.

¿Se persigue a las plataformas de apuestas en línea?

En este periodo intermedio, cuando la ley de juego online está siendo discutida en el Parlamento chileno y antes de su aprobación, algunos de los participantes en segmentos relevantes del mercado de la industria del juego en el país están objetando nuestra oferta a los consumidores chilenos de tener acceso a nuestro sitio maltés Betano y a nuestro derecho a publicitarnos.

Estas objeciones se expresan a través de procedimientos judiciales que solicitan el bloqueo del acceso a los sitios de los operadores en línea o la cancelación de los patrocinios de la Federación de Fútbol o de los equipos de fútbol.

¿Cuáles son las medidas de protección para los usuarios?

Las principales medidas que ofrecemos a nuestros jugadores, aplicadas en diferentes jurisdicciones, son la autoexclusión activada por el jugador disponible en su cuenta, de forma permanente o temporal; el periodo de time-out, activado por el jugador en su cuenta; Límites diarios, semanales y mensuales sobre valores de apuestas, depósitos y pérdidas, también activados por el jugador en su cuenta.

Para actuar proactivamente, nos apoyamos en nuestro sistema de inteligencia artificial que utiliza una mezcla de disparadores/estadísticas de actividad del cliente, que permite categorizar a los jugadores en niveles de riesgo de juego responsable y en base a cada nivel se toman las acciones pertinentes, activando nuestros protocolos de protección.