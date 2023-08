La acalorada discusión entre el presidente del PSG y Kylian Mbappé: “¡No volverás a jugar!”

En Francia continúan entregando detalles del caso Mbappé. A pesar de que la situación del atacante ya volvió a la normalidad, los medios del país galo siguen enfatizando en las problemáticas que existen en el camarín del Paris Saint-Germain.

El francés dejó atrás su separación del primer equipo y volvió a entrenar con normalidad. De hecho, está dentro de la convocatoria y es opción para medirse ante el Toulouse de Gabriel Suazo, este sábado. El artillero, tal como siempre declaró, pretende cumplir su relación contractual con el cuadro parisino.

“Kylian está de vuelta y está volcado en el club”, señaló el presidente del club Nasser Al-Khelaifi, tras la reincorporación de Mbappé con el grupo, el pasado 13 de agosto. Las relaciones, que en un momento parecían estar totalmente quebradas, volvieron a mejorar.

Y es que se dio a conocer sobre un hecho que llevó su trato al punto más álgido. El 8 de agosto, en una de las oficinas del club ambos mantuvieron una disputa que escaló y terminó en una acalorada discusión: “¡Ya verás, no volverás a jugar! ¡No nos rendiremos!”, habría indicado el qatarí. “¿Ya verás? ¿Qué voy a ver? ¡Serás el único presidente que no me deje jugar!”, respondió el galo, según indicó L’Équipe.

No obstante, la situación entre sí mejoró días después. Hubo diálogo entre ambas partes y cambiaron el rumbo de la pugna. El 11 de agosto arrancaron los acercamientos, lo que dio pie a un escenario totalmente distinto. Por otra parte, la llegada de Ousmane Dembélé, íntimo amigo de Mbappé, ayudó a apaciguar el ambiente.

Ahora, el PSG busca la tan ansiada renovación del astro. En detalle, buscan que firme hasta 2025, pero con la condición de dejarlo partir el próximo año, con el propósito de recibir los cuantiosos réditos de la operación. Sin embargo, la situación no es tan clara aún. Eso sí, también conforme a lo mencionado por L’Équipe, el jugador “prometió que no se irá gratis”, lo que acercaría la negociación a la renovación.

Lo claro es que Mbappé se está alistando para realizar su estreno por la Ligue 1 2023-24: “Kylian está en gran forma, tiene muchas ganas, muy buen estado de ánimo. Estoy muy feliz de tener un jugador de clase mundial como Kylian”, indicó el técnico Luis Enrique en la previa del duelo ante el Toulouse. Este sábado, el atacante realizará su debut en liga, en un encuentro que será el anticipo de la Supercopa de Francia.