El millonario botín que aseguró Sammis Reyes en su corta carrera en la NFL

Después de tres temporadas en la verdadera elite del deporte norteamericano, Sammis Reyes anunció su despedida. El primer y único chileno que ha jugado en la liga más importante de fútbol americano en el mundo, la millonaria NFL, dijo adiós tras sufrir una lesión encefálica. Eso sí, le alcanzó para sumar importantes ganancias en su corta carrera en Estados Unidos.

En 2021, el deportista nacional dio el gran salto en su carrera. Tras un paso por el básquetbol universitario, donde destacó en el equipo de la Universidad de Tulane de la NCAA, el oriundo de Talcahuano dio un salto sin escalas a la disciplina profesional más popular en Estados Unidos.

Sin embargo, después de poco más de dos años, Reyes deja prematuramente la liga. En un emotivo video, el encargado de bloquear y recibir en el esquema del emparrillado entregó las razones de su alejamiento.

“Estoy aquí haciendo este video porque hace unas dos semanas sufrí una conmoción cerebral que ha persistido por un poco más del tiempo que esperaba. Fue después de siete días sin dormir y síntomas dolorosos en que me di cuenta de que esto no estaba bien”, aseguró en su video de despedida el futbolista americano de 27 años.

En el mismo registro, sostuvo: ”Estoy sentado aquí con emociones encontradas, porque he decidido retirarme de la NFL. Duele no saber hasta dónde podría haberme llevado mi talento, pero sé una cosa: nunca me perdonaría si no pudiera ser el mismo marido, el mismo hijo, el mismo amigo y la misma persona que era antes, si no cuido mi salud”.

Ingresos millonarios

Una meteórica carrera que, en 2021, puso al chileno en Washington Commanders, su primera parada en la NFL, donde firmó un contrato de tres temporadas con la franquicia capitalina.

En ese vínculo, de acuerdo con información proporcionada por el sitio especializado Spotrac, el equipo se comprometió a pagarle 660.000 dólares por temporada, además de un bono de US$ 20 mil por poner la firma.

Sin embargo, su paso por el conjunto que dirige el coach Ron Rivera no fue el desafío deportivo que Reyes esperaba. Por eso, en la temporada siguiente, la 2022-2023, el ala cerrada firmó por Chicago Bears, uno de los cuadros históricos de la Conferencia Nacional, donde sumó 138 mil dólares más en su cuenta corriente.

La mala campaña de la legendaria franquicia de Illinois tampoco dejó satisfecho al jugador. Así, hace tres meses, el propio chileno confirmó su llegada al cuadro de Jacksonville Jaguars, del estado de Florida.

Un compromiso de solo una temporada con un sueldo total de 940 mil dólares, aunque solo 500 mil de esa cifra estaban asegurados en la contabilidad del chileno. El resto se paga por incentivos por rendimiento en la cancha, situación que no logró concretar el maipucino.

Tras confirmarse su prematuro retiro, Reyes sumó poco más de 1,3 millones de la divisa norteamericana. Una cifra promedio para la liga que tiene el contrato más alto de la historia en cuanto a derechos de televisión, después de arreglar por 10 temporadas y 11 mil millones de dólares anuales. El chileno, además, sumó dinero por ser rostro publicitario de Pepsi.

Una carrera muy corta

De acuerdo con los datos proporcionados por la Asociación de Jugadores de la NFL, la carrera promedio de un deportista es de 3,3 años. Esto se debe a que las plantillas solo tienen a 53 jugadores y solo las estrellas tienen un puesto garantizado en el equipo, aunque sea por un tiempo un poco más largo.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, es una disciplina ingrata, sobre todo, por la forma en que desgasta físicamente a los jugadores, su materia prima. Incluso, en los casos más dramáticos, puede terminar con sus vidas de una manera lamentable.

Debido a esa alta competitividad, los jugadores que tienen lesiones graves o recurrentes, que no mantienen el nivel o simplemente que se hacen veteranos, son sustituidos por otros más jóvenes, que están sanos o en mejor nivel competitivo y que, además, cobran menos.

Una de las causas más recurrentes del retiro de los profesionales es la encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad cerebral degenerativa que por años la NFL se negó a relacionar con lesiones en la cabeza que exjugadores sufrieron luego de su retiro.

El primer caso documentado fue el de Mike Webster, ganador de cuatro títulos de Super Bowl con Pittsburgh Steeler en el puesto de centro, quien falleció en 2002, a la edad de 50 años.

Los herederos de Webster ganaron a la liga una demanda en la que se comprometieron a pagar cerca de 2 millones de dólares, historia que fue el eje de la película La verdad oculta de 2015, protagonizada por Will Smith.